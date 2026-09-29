Командиры этих подразделений, по данным "Следствие.Инфо", могут быть причастны к созданию условий, в которых оказались жители оккупированного города.

Кто причастен к гуманитарной катастрофе?

Как рассказал журналистам житель Олешко, в город не завозят продукты и медикаменты, а также нет газа. Недавно украинские военные с помощью дронов доставили в город около 4 тонн продуктов, однако этой помощи недостаточно, чтобы решить проблему нехватки еды.

По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, в оккупированных Олешках до сих пор могут оставаться около 2 тысяч человек, среди которых примерно 50 детей.

В районе Олешковской общины находятся или могут находиться военные 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й дивизии ВС России. Командиром полка в августе прошлого года был назначен Олег Морозов с позывным "Холод".

Ранее Морозов был начальником штаба и заместителем командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая воевала, в частности, в Сумской области. Военные 331-го полка также задействованы в боевых действиях на Херсонском направлении.

По словам жителя Олешок, в город не завозят продукты и лекарства, а также нет газа. Недавно украинские военные с помощью дронов доставили местным жителям около 4 тонн продуктов, однако этой помощи недостаточно для решения проблемы.

Мужчина рассказал, что ему достались бутылка масла, килограмм муки, пачка сахара и консервы. Этими продуктами он поделился с соседями.

По данным "Следствия.Инфо", в районе Олешко могут находиться военнослужащие 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота России.

Эту бригаду сформировали в 2014 году из военнослужащих бывшей украинской 36-й бригады береговой обороны, которые после оккупации Крыма перешли на сторону России. После начала полномасштабного вторжения подразделение участвовало в боях в Херсонской области.

К середине апреля 2022 года бригада потеряла до 75% личного состава. Несмотря на это, российские власти присвоили ей статус "гвардейской". В настоящее время 126-я бригада продолжает действовать на Херсонском направлении в составе российской группировки "Днепр".

"Следствие.Инфо" обнаружило упоминания о полковнике Олеге Александрове, который по состоянию на май 2025 года был командиром 126-й бригады. В российских материалах его называли "боевым командиром".

Такие листовки раздавали в школах Твери, откуда родом Олег Александров / Фото из открытых источников

В одном из интервью Александров рассказывал о своем деде, который после Второй мировой войны "добивал бандеровцев" на западе Украины.

В то же время нынешнее командование бригады остается не до конца понятным. Независимый OSINT-проект "Командиры провала" называет командиром 126-й бригады 43-летнего Константина Кочеткова. Тот, по данным ГУР, в начале полномасштабного вторжения был командиром батальона морской пехоты и подполковником 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии.

Константин Кочетков (слева) / РосСМИ

Журналисты также обнаружили обращения российских военнослужащих, которые жаловались на ситуацию внутри 126-й бригады. Военные заявляли о нехватке техники, проблемах с эвакуацией раненых и погибших, а также с снабжением. По их словам, подразделения бригады разбросаны по различным позициям на Херсонском направлении, из-за чего возникают проблемы с управлением и обеспечением.

Оккупанты требовали провести проверку командования, осуществить кадровый аудит, отправить бригаду на восстановление и наладить систему эвакуации и медицинской помощи.

Еще одним российским подразделением, что может находиться в районе Олешок, является 331-й гвардейский парашютно-десантный полк. Он входит в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии России и дислоцируется в Костромской области.

Военные 331-го полка также находятся на оккупированной части Херсонской области, в частности в районе Олешковской общины.

Командиром полка является 40-летний Олег Морозов с позывным "Холод". На эту должность его назначили в августе 2025 года. Ранее Морозов был начальником штаба и заместителем командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Это подразделение участвовало в боях, в частности в Сумской области.

Олег Морозов (слева) / РосСМИ

В одном из интервью Морозов рассказывал о боях за Журавку в Сумской области: "В общем, два батальона уже разгромили в Журавке. От них там ничего не осталось".

Напомним, оккупация Россией Олешек в Херсонской области превратила жизнь мирных жителей в ежедневную борьбу за еду, воду, лекарства и безопасность. Российские военные блокируют дороги, минируют пути и препятствуют выезду людей из города, а атаки дронов дополнительно затрудняют доступ к самому необходимому.

По данным ООН, в 2026 году в Олешках и Голой Пристани погибли как минимум 29 мирных жителей, еще 54 человека получили ранения. В то же время реальное число жертв может быть больше, поскольку оккупанты ограничивают доступ к этим территориям и не допускают гуманитарные миссии.

Украинские власти и международные организации ищут возможности для эвакуации жителей, а Всеукраинский совет церквей призвал Папу Римского и другие религиозные и гуманитарные организации помочь спасти людей.