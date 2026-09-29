Командири цих підрозділів, за даними "Слідство.Інфо", можуть бути причетними до створення умов, у яких опинилися мешканці окупованого міста.

Хто причетний гуманітарної катастрофи?

Як розповів журналістам мешканець Олешок, до міста не завозять продукти та медикаменти, а також немає газу. Нещодавно українські військові за допомогою дронів доставили в місто близько 4 тонн продуктів, однак цієї допомоги недостатньо, щоб розв'язати проблему нестачі їжі.

За словами командувача Нацгвардії Олександра Півненка, в окупованих Олешках досі можуть залишатися близько 2 тисяч людей, серед яких приблизно 50 дітей.

В районі Олешківської громади перебувають або можуть перебувати військові 331-го гвардійського парашутно-десантного полку, який входить до складу 98-ї дивізії ЗС Росії. Командиром полку у серпні минулого року призначили Олега Морозова з позивним "Холод".

Раніше Морозов був начальником штабу та заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка воювала, зокрема, на Сумщині. Військові 331-го полку також залучені до бойових дій на Херсонському напрямку.

За словами мешканця Олешок до міста не завозять продукти та ліки, а також немає газу. Нещодавно українські військові за допомогою дронів доставили місцевим близько 4 тонн продуктів, однак цієї допомоги недостатньо для розв'язання проблеми.

Чоловік розповів, що йому дісталися пляшка олії, кілограм борошна, пачка цукру та консерви. Цими продуктами він поділився із сусідами.

За даними "Слідства.Інфо", в районі Олешок можуть перебувати військовослужбовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії.

Цю бригаду сформували у 2014 році з військовослужбовців колишньої української 36-ї бригади берегової оборони, які після окупації Криму перейшли на бік Росії. Після початку повномасштабного вторгнення підрозділ брав участь у боях на Херсонщині.

До середини квітня 2022 року бригада втратила до 75% особового складу. Попри це, російська влада надала їй статус "гвардійської". Нині 126-та бригада продовжує діяти на Херсонському напрямку у складі російського угруповання "Днепр".

"Слідство.Інфо" знайшло згадки про полковника Олега Александрова, який станом на травень 2025 року був командиром 126-ї бригади. У російських матеріалах його називали "бойовим командиром".

Такі листівки роздавали в школах Твері, звідки походить Олег Александров / Фото з відкритих джерел

В одному з інтерв'ю Александров розповідав про свого діда, який після Другої світової війни "добивав бандерівців" на заході України.

Водночас актуальне командування бригади залишається не до кінця зрозумілим. Незалежний OSINT-проєкт "Командири провалу" називає командиром 126-ї бригади 43-річного Костянтина Кочеткова. Той, за даними ГУР, на початку повномасштабного вторгнення був командиром батальйону морської піхоти та підполковником 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії.

Костянтин Кочетков (зліва) / РосЗМІ

Журналісти також знайшли звернення російських військовослужбовців, які скаржилися на ситуацію всередині 126-ї бригади. Військові заявляли про нестачу техніки, проблеми з евакуацією поранених і загиблих, а також постачанням. За їхніми словами, підрозділи бригади розкидані по різних позиціях на Херсонському напрямку, через що виникають проблеми з управлінням і забезпеченням.

Окупанти вимагали провести перевірку командування, здійснити кадровий аудит, відправити бригаду на відновлення та налагодити систему евакуації й медичної допомоги.

Ще одним російським підрозділом, який може перебувати в районі Олешок, є 331-й гвардійський парашутно-десантний полк. Він входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Росії та дислокується у Костромській області.

Військові 331-го полку також перебувають на окупованій частині Херсонщини, зокрема в районі Олешківської громади.

Командиром полку є 40-річний Олег Морозов із позивним "Холод". На цю посаду його призначили у серпні 2025 року. Раніше Морозов був начальником штабу та заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади. Цей підрозділ брав участь у боях, зокрема на Сумщині.

Олег Морозов (зліва) / РосЗМІ

В одному з інтерв'ю Морозов розповідав про бої за Журавку на Сумщині: "Загалом, 2 батальйони розбили вже у Журавці. Від них там нічого не залишилось".

Нагадаємо, окупація Росією Олешок на Херсонщині перетворила життя цивільних на щоденну боротьбу за їжу, воду, ліки та безпеку. Російські військові блокують дороги, мінують шляхи та перешкоджають виїзду людей із міста, а атаки дронів додатково ускладнюють доступ до найнеобхіднішого.

За даними ООН, у 2026 році в Олешках і Голій Пристані загинули щонайменше 29 цивільних, ще 54 людини отримали поранення. Водночас реальна кількість жертв може бути більшою, оскільки окупанти обмежують доступ до цих територій і не допускають гуманітарні місії.

Українська влада та міжнародні організації шукають можливості для евакуації мешканців, а Всеукраїнська рада церков закликала Папу Римського та інші релігійні й гуманітарні організації допомогти врятувати людей.