Голода не будет: на складах есть многолетние запасы важных продуктов

На украинских складах остается достаточно продуктов, чтобы избежать голода в стране. В этом убежден заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

В эфире телеканала "Рада" он успокоил всех, кто переживал из-за возможного голода в Украине. По его словам, запасов на складах достаточно.

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Пшеницы хватит на год, кукурузы – минимум на два

Так, замминистра отметил, что Украина около 70% своей сельскохозяйственной продукции экспортировала. Следовательно, для внутренних нужд оставалось 30%. Он также привел наглядные примеры. В частности, рассказал, сколько в Украине осталось, например, кукурузы и пшеницы.

Что касается кукурузы , то на складах лежит около 13 миллионов тонн этой кормовой культуры. В то же время украинцы ежегодно потребляли около 6 миллионов 800 тысяч. Так что кукурузы у нас двухлетний запас.

, то на складах лежит около 13 миллионов тонн этой кормовой культуры. В то же время украинцы ежегодно потребляли около 6 миллионов 800 тысяч. Так что кукурузы у нас двухлетний запас. Пшеницы на складах лежат 3 миллиона 800 тысяч тонн. До войны украинцы потребляли около 3 миллионов 300 тысяч тонн. Так что пшеницы хватит как минимум на год.

В то же время заместитель добавил, что в Украине есть посевы озимой пшеницы. Также ожидается сбор урожая летом. Но если и этого не будет, то за ближайший год переживать не стоит.

Кроме того, в эфире Тарас Высоцкий добавил, что уже удалось подсчитать убытки. Так, с начала войны они составляют по меньшей мере 8,5 миллиарда долларов. Говорится как о посевах, так и о сельхозтехнике.

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