В ефірі телеканалу "Рада" він заспокоїв усіх, хто переживав через можливий голод в Україні. За його словами, запасів на складах достатньо.

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Пшениці вистачить на рік, кукурудзи – щонайменше на два

Так, заступник міністра зазначив, що Україна близько 70% своєї сільськогосподарської продукції експортувала. Відтак, для внутрішніх потреб залишалося 30%. Він також навів наочні приклади. Зокрема розповів, скільки в Україні залишилося, наприклад, кукурудзи та пшениці.

Що стосується кукурудзи , то на складах лежить близько 13 мільйонів тонн цієї кормової культури. Натомість українці щороку споживали близько 6 мільйонів 800 тисяч. Тож кукурудзи у нас є дворічний запас.

, то на складах лежить близько 13 мільйонів тонн цієї кормової культури. Натомість українці щороку споживали близько 6 мільйонів 800 тисяч. Тож кукурудзи у нас є дворічний запас. Пшениці на складах лежить 3 мільйони 800 тисяч тонн. До війни українці споживали близько 3 мільйони 300 тисяч тонн. Тож пшениці вистачить щонайменше на рік.

Водночас заступник додав, що в Україні є посіви озимої пшениці. Також очікується збір врожаю влітку. Але якщо і цього не буде, то на найближчий рік переживати не варто.

Крім того, в ефірі Тарас Висоцький додав, що вже вдалося підрахувати збитки. Так, від початку війни вони складають щонайменше 8,5 мільярда доларів. Мовиться як про посіви, так і про сільгосптехніку.

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