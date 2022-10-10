"Голодные бунты" и "российская зима": влияет ли шантаж России на страны Европы

Россия активно угрожает Европе "российской зимой" и "голодными бунтами". Однако, влияет ли такой шантаж на экономику европейских стран – еще нужно разобраться.

Роман Шеремета – украинский ученый и экономист в интервью 24 каналу отметил, что шантаж – это прежде всего инструмент российской пропаганды.

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Все, что вы услышите от России, тут же поворачивайте на 180 градусов, – они проигрывают войну, и зимой все будет хорошо, особенно в Европе. Ведь Европа имеет достаточные запасы газа, и они смогут рассчитывать на помощь от США, стран ОПЕК, Саудовской Аравии,

– отметил Роман Шеремета.

Экономист подчеркнул, что все эти страны делают это не по доброй воле, но здесь есть вопрос прибыли, и они, конечно, заменят Россию на рынке поставщиков энергетических ресурсов для ЕС, и сколько времени мы будем поставлять в Европу эти энергетические ресурсы – все с ними будет хорошо.

Европа готова к худшим сценариям

О "голодных бунтах" специалист отметил, что это тоже ничто иное, как российская пропаганда. Европа к этому хорошо готова. В то же время у Шереметы есть определенные опасения относительно Украины, ведь несмотря на достаточные запасы газа, у нас значительно повреждена инфраструктура.

Я переживаю за такие города как, например, Николаев, и за те города, которые сейчас освободили ВСУ. Когда придет зима, им не нужно будет беспокоиться о газе, потому что он просто туда не дойдет, не по чему. Эту проблему надо немедленно решать, покупать дизельные генераторы, и остальные средства, которые помогут украинцам пережить эту зиму,

– добавил экономист.

Также, по словам Шереметы, война в Украине представляет огромную проблему для тех государств, которые зависят от поставок украинского зерна. Речь об африканских странах, в то же время с Европой, подчеркнул экономист, – все будет хорошо.

Главное о газовом шантаже России

Накануне российский газопровод "Северный поток" был полностью остановлен якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта. В "Газпроме" заявили, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 обнаружили утечку масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

В то же время, компания Siemens Energy, которая изготовила турбину, якобы ремонтируемую россиянами, заявила, что остановка СП-1 никак не может быть связана с турбиной.

Россия ежедневно сжигает газа на 10 миллионов долларов, при этом ограничивая поставки в Европу, в частности, недавно "Газпром" полностью прекратил поставки газа во Францию.

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