Роман Шеремета – український науковець та економіст в інтерв'ю 24 каналу зауважив, що шантаж – це передусім інструмент російської пропаганди.

Увага Черговий газовий шантаж росії чи просто випадковість: що сталося на "Північних потоках"

Все, що ви почуєте від Росії, тут же обертайте на 180 градусів, – вони програють війну, і зимою все буде добре, особливо в Європі. Адже Європа має достатні запаси газу, і вони зможуть розраховувати на допомогу від США, країн ОПЕК, Саудівської Аравії,

– зауважив Роман Шеремета.

Економіст наголосив, що усі ці країни роблять це не з доброї волі, але тут є питання прибутку, і вони, звичайно, замінять Росію на ринку постачальників енергетичних ресурсів для ЄС, і скільки часу ми будемо постачати до Європи ці енергетичні ресурси – все з ними буде добре.

Європа готова до найгірших сценаріїв

Щодо "голодних бунтів" фахівець зауважив, що це теж ніщо інше, як російська пропаганда. Європа до цього добре готова. Водночас у Шеремети є певні побоювання щодо України, адже попри достатні запаси газу, у нас значно пошкоджена інфраструктура.

Я переживаю за такі міста як, наприклад, Миколаїв, і за ті міста, які зараз звільнили ЗСУ. Коли прийде зима, їм не потрібно буде турбуватися про газ, бо він просто туди не дійде, нема по чому. Цю проблему треба негайно вирішувати, купувати дизельні генератори, і решту засобів, які допоможуть українцям пережити цю зиму,

– додав економіст.

Також, за словами Шеремети, війна в Україні становить величезну проблему для тих держав, які залежать від поставок українського зерна. Мова про африканські країни, водночас з Європою, наголосив економіст, – все буде добре.

Головне про газовий шантаж Росії

Напередодні російський газопровід "Північний потік" був повністю зупинений нібито через витік оливи та необхідність ремонту. У "Газпромі" заявили, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.

Водночас, компанія Siemens Energy, яка виготовила турбіну, нібито ремонтовану росіянами, заявила, що зупинка ПП-1 ніяк не може бути пов'язана з турбіною.

Росія щодня спалює газу на 10 мільйонів доларів, при цьому обмежуючи постачання до Європи, зокрема, нещодавно "Газпром" повністю припинив постачання газу до Франції.

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