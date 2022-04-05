Голодные коты и разграбленные мародерами дома: новое видео ужасных разрушений в Буче

Журналист Денис Казанский показал, что российские оккупанты сделали с красивым домом в Буче. После захватчиков там просто ужасный беспорядок.

Оккупанты вырвали роллеты, выбили окна и грабили все, что могли. А после себя оставили просто ужасный беспорядок.

Важно Начинаем период возвращения к мирной жизни, – Монастырский в Буче

Буча. Дома местных жителей разграблены мародерами,

– написал Денис Казанский.

Во дворе валяется разный мусор: российские сухпайки, одежда оккупантов, канистры и просто много всякого хлама. Журналист отметил, что они украли курицу и приготовили ее. Также были бутылки из-под пива.

Не повезло и автомобилю, который стоял во дворе. Там тоже огромное количество мусора. А возле дома бегают несколько голодных домашних котов, которые явно пережили стресс.

Что оккупанты сделали с милым домом: смотрите видео

Напомним, Буча понемногу возвращается к мирной жизни. Однако власти пока просят жителей не возвращаться домой. В городе много взрывоопасных предметов, которые сейчас ликвидируют. Это займет некоторое время.