В воскресенье, 12 ноября, посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что Вайоминг стал 32-м штатом США, признавшим, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом. Также в штате был провозглашен ноябрь месяцем памяти об этой трагедии.

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Вайоминг признал Голодомор геноцидом

Маркарова поблагодарила губернатора штата Вайоминг Марка Гордона за солидарность с Украиной, а также украинскую общину по всей территории Соединенных Штатов Америки за то, что она привлекает внимание к трагедии.

Благодарю украинскую общину по всем штатам за активную кампанию по почтению памяти жертв Голодомора путем организации просветительских мероприятий об этом ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенного 90 лет назад,

– написала госпожа посол.

Маркарова напомнила, что традиционно в последнюю субботу ноября украинцы по всему миру зажигают свечи в память о погибших от Голодомора. В этом году это нужно сделать 25 ноября.



Уже 32 штата признали Голодомор геноцидом украинцев / Изображение из фейсбука Маркаровой

Обратите внимание! 25 ноября в 16:30 в Вашингтоне состоится церемония памяти жертв Голодомора возле соответствующего мемориала – то есть жертвам Голодомора. Это адрес: 1 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20001. Каждый желающий может прийти.

Мир помнит о Голодоморе