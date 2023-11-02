По состоянию на четверг, 2 ноября, 31 штат Соединенных Штатов Америки признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом. Об этом сообщила госпожа посол Украины Оксана Маркарова.

К теме Голодомор – тогда и сейчас: как и почему Россия воспроизводит геноцид времен СССР

В США признают Голодомор геноцидом

Как отметила Маркарова, украинское посольство работает над тем, чтобы все больше штатов Америки и стран признали Голодомор актом геноцида. Важно, чтобы мир знал и помнил о преступлении, которое совершил СССР против миллионов людей.

По состоянию на сегодня уже 31 американский штат издал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом. Посольство Украины в США совместно с Краевой комитет США по признанию Голодомора геноцидом активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа,

– написала Маркарова.

Кроме того, госпожа посол поблагодарила за солидарность с Украиной:

губернатора штата Вашингтон Джею Инсли;

губернатора штата Мериленд Уэса Муру;

губернатора Аризоны Кэти Хобс.

Еще 3 штата США признали Голодомор геноцидом / Фото Маркаровой

Обратите внимание! В Вашингтоне 2 ноября открывается выставка "Голодомор вчера. Геноцид сегодня. Ответственность – когда?", организованная представителями нашего государства. Она будет действовать до 4 февраля 2024 года. Больше узнать можно по ссылке.

Больше контекста