Станом на четвер, 2 листопада, 31 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом. Про це повідомила пані посол України Оксана Маркарова.

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У США визнають Голодомор геноцидом

Як зазначила Маркарова, українське посольство працює над тим, аби все більше штатів Америки та країн визнали Голодомор актом геноциду. Важливо, аби світ знав та пам'ятав про злочин, що скоїв СРСР проти мільйонів людей.

Станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом. Посольство України в США спільно з Крайовий комітет США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу,

– написала Маркарова.

Окрім того, пані посол подякувала за солідарність з Україною:

губернатору штату Вашингтон Джею Інслі;

губернатору штату Мериленду Весу Муру;

губернатору Арізони Кеті Хобс.

Ще 3 штати США визнали Голодомор геноцидом / Фото Маркарової

Зверніть увагу! У Вашингтоні 2 листопада відкривається виставка "Голодомор вчора. Геноцид сьогодні. Відповідальність – коли?", яку організували представники нашої держави. Діятиме вона до 4 лютого 2024 року. Більше дізнатися можна за посиланням.

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