У неділю, 12 листопада, пані посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що Вайомінг став 32-м штатом США, який визнав, що Голодомор у 1932-33 років був геноцидом. Також у штаті проголосили листопад місяцем пам'яті про цю трагедію.

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Вайомінг визнав Голодомор геноцидом

Маркарова подякувала губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною, а також українській громаді по всій території Сполучених Штатів Америки за те, що вона привертає увагу до трагедії.

Дякую українській громаду по всіх штатах за активну кампанію з вшанування пам'яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цей жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому,

– написала пані посол.

Маркарова нагадала, що традиційно в останню суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки в пам'ять про загиблих від Голодомору. Цього року це потрібно зробити 25 листопада.



Уже 32 штати визнали Голодомор геноцидом українців / Зображення з фейсбуку Маркарової

Зверніть увагу! 25 листопада о 16:30 у Вашингтоні відбудеться церемонія вшанування пам'яті жертв Голодомору біля відповідного меморіалу – тобто жертвам Голодомору. Це адреса: 1 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20001. Кожен охочий може прийти.

Світ пам'ятає про Голодомор