Западные лидеры солидарны с Украиной: как в столице чтили память о жертвах Голодомора

В Украину приехали официальные представители от стран Европы, чтобы почтить День памяти жертв Голодомора. Вместе с президентом Зеленским и другими украинскими чиновниками они поставили свечи возле Мемориала в Киеве.

В последнюю субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора, который проходил в 1932–1933 годах. С каждым годом все больше мировых государств признают это событие геноцидом против украинского народа и проявляют солидарность с нашими земляками, погибшими в результате сталинского террора, сообщает 24 канал.

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Кто прибыл в столицу в годовщину трагедии

Отметим, что в этом году – это 90-я годовщина геноцида, который совершил Советский Союз в прошлом веке против украинских селян. По случаю такой даты в Киев приехали:

Премьер-министр Бельгии – Александр де Кроо;

Премьер-министр Литвы – Ингрид Шимоните.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской они поставили свечи памяти возле Мемориала жертв Голодомора в столице. Кроме того, с ними были:

Глава Верховной Рады – Руслан Стефанчук;

Премьер-министр Украины – Денис Шмыгаль;

Руководитель Офиса Президента – Андрей Ермак.

Западные и украинские чиновники чтят память погибших во время Голодомора: смотрите видео

История повторяется: как россияне снова устраивают геноцид

Утром 26 ноября в Украину прибыл Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Он также почтил память погибших во время Голодомора 1932–1933 годов.

Историк и глава Украинского института национальной памяти в 2014–2019 годах Владимир Вятрович убежден, что Россия, как и 90 лет назад, сейчас преследует цель уничтожить весь украинский народ, – фактически Путин просто продолжает политику Сталина.

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По его словам, именно поэтому мы должны особо подчеркивать сохранение памяти о Голодоморе 1932– 1933 годов, потому что если мы этого не будем делать, то рискуем стать жертвами еще одной трагической истории.

Достойно внимания – Вятрович о том, как память о Голодоморе делает нас сильнее: смотрите видео