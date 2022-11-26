Парламент погрузился в темноту на час: в Венгрии почтили память жертв Голодомора

Не только Украина, но все цивилизованные государства мира помнят о преступлениях Советского Союза 1932 – 33 года. В 90-ю годовщину памяти жертв Голодомора в Будапеште выключили свет в парламенте и у здания ассамблеи устроили акцию.

В последнюю субботу ноября в Украине чтят память о погибших во время страшного моря голодом, происходившим в 30-х годах прошлого века с подачи Сталина. Венгрия одно из тех государств, которые солидарны с Украиной – возле Национальной ассамблеи 26 ноября прошла акция, посвященная этой трагедии. Об этом сообщает 24 канал.

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На час выключили свет в парламенте Венгрии

Все более мировые государства осознают масштабы того, что совершило руководство СССР против украинских крестьян. Кстати, в Будапеште признали Голодомор – геноцидом в 2003 году, когда это решение еще не приняла Украина.

В субботу, 26 ноября, в соседнем государстве зажечь свечи в память о жертвах Голодомора. На акцию пришли более ста человек – они являются представителями украинской диаспоры и местными активистами.

Нынешняя акция у стен венгерского парламента: смотрите эксклюзивное видео 24 канала

В целом подобные мероприятия прошли в 70 городах разных стран по всему миру – от Австралии до Соединенных Штатов. Важно, что это произошло благодаря усилиям украинских диаспор и организации "Армия Обществ Украины".

Отметим, что также в этом году участникам акции удалось договориться с представителями Национальной ассамблеи об отключении света внутри и снаружи здания парламента. Парламент Венгрии, знаменитое неоготическое здание на берегу Дуная, час не подсвечивался для памяти жертв Голодомора, а на подоконнике здания зажгли свечи.

На связи Венгрия, Будапешт. Мы присоединились к кампании в память о жертвах Голодомора. Нам удалось договориться, чтобы на час выключили парламент, зажгли свечу внутри и поставили ее на подоконник,

– пишут активисты в соцсетях.

Парламент Венгрии перестал светиться в День памяти о жертвах Голодомора: смотрите видео 24 канала

Венгерский премьер Виктор Орбан часто обвиняется в пророссийской позиции

и попытках блокировать санкции ЕС против Москвы. Несмотря на это, венгры и многие представители власти поддерживают Украину.

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В Украину приехали мировые лидеры по случаю годовщины

Стоит припомнить, что в столицу нашего государства посетили Премьер-министр Бельгии – Александр де Кроо и Премьер-министр Литвы – Ингрид Шимоните. Вместе с президентом, первой леди и другими украинскими чиновниками они поставили свечу памяти возле Мемориала жертвам Голодомора в Киеве.

Кроме того, утром в годовщину страшного геноцида стало известно, что в Украину прибыл Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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