Парламент погрузился в темноту на час: в Венгрии почтили память жертв Голодомора
Не только Украина, но все цивилизованные государства мира помнят о преступлениях Советского Союза 1932 – 33 года. В 90-ю годовщину памяти жертв Голодомора в Будапеште выключили свет в парламенте и у здания ассамблеи устроили акцию.
В последнюю субботу ноября в Украине чтят память о погибших во время страшного моря голодом, происходившим в 30-х годах прошлого века с подачи Сталина. Венгрия одно из тех государств, которые солидарны с Украиной – возле Национальной ассамблеи 26 ноября прошла акция, посвященная этой трагедии. Об этом сообщает 24 канал.
Читайте также Вятрович назвал общие черты между геноцидом украинцев в 20 веке и сейчас
На час выключили свет в парламенте Венгрии
Все более мировые государства осознают масштабы того, что совершило руководство СССР против украинских крестьян. Кстати, в Будапеште признали Голодомор – геноцидом в 2003 году, когда это решение еще не приняла Украина.
В субботу, 26 ноября, в соседнем государстве зажечь свечи в память о жертвах Голодомора. На акцию пришли более ста человек – они являются представителями украинской диаспоры и местными активистами.
Нынешняя акция у стен венгерского парламента: смотрите эксклюзивное видео 24 канала
Отметим, что также в этом году участникам акции удалось договориться с представителями Национальной ассамблеи об отключении света внутри и снаружи здания парламента. Парламент Венгрии, знаменитое неоготическое здание на берегу Дуная, час не подсвечивался для памяти жертв Голодомора, а на подоконнике здания зажгли свечи.
На связи Венгрия, Будапешт. Мы присоединились к кампании в память о жертвах Голодомора. Нам удалось договориться, чтобы на час выключили парламент, зажгли свечу внутри и поставили ее на подоконник,
– пишут активисты в соцсетях.
Парламент Венгрии перестал светиться в День памяти о жертвах Голодомора: смотрите видео 24 каналаОбратите внимание! Венгерский премьер Виктор Орбан часто обвиняется в пророссийской позиции
Читайте также Нас снова хотят уничтожить пулями, холодом, голодом, – Зеленский на саммите по продовольственной безопасности
В Украину приехали мировые лидеры по случаю годовщины
- Стоит припомнить, что в столицу нашего государства посетили Премьер-министр Бельгии – Александр де Кроо и Премьер-министр Литвы – Ингрид Шимоните. Вместе с президентом, первой леди и другими украинскими чиновниками они поставили свечу памяти возле Мемориала жертвам Голодомора в Киеве.
- Кроме того, утром в годовщину страшного геноцида стало известно, что в Украину прибыл Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Достойно внимания – Вятрович рассказал о том, почему очень важно помнить о Голодоморе: смотрите видео