"Голодранцы, бл*, приехали": русским оккупантам дают старое оружие и бросают на передовую

В русской армии возникли серьезные проблемы с обеспечением своих военных. Оккупанты жалуются на плохое обеспечение входящих на позиции новых подразделений.

Российским военным дают автоматы 1976 года

Об этом свидетельствует разговор российского военного, который перехватили украинские разведчики. Солдат русской армии рассказал, что молодым военным ничего не выдали – ни одежды, ни спальников.

Кстати Оккупант признался в убийстве и посоветовал жене экономить деньги, потому что дома будут "догонялки"

"Ты представляешь те, которые приехали? Голодранцы бл*", – сказал оккупант и добавил, что военные берут старые вещи, "как бомжи нах*й".

По его словам, военным раздаются старые автоматы – 1976 и 1978 годов, которые криво стреляют. Также в разговоре россиянин жалуется, что серьезного оружия не дают, а бросают на передок.

Захватчик не понимает, как руководство хочет, чтобы военные останавливали танк гранатой или автоматом. Кроме того, он заявил, что в его батальоне нет противотанкового взвода.

Вообще нет. Только танки стоят немного подальше. Танки стоят и всё. Получают координаты, но не попадают по танкам ВСУ,

– сказал захватчик.

Разведка назвала претензии российских военных

В разведке Министерства обороны Британии рассказали о претензиях российских военных. Оккупационные войска продолжают страдать от деморализации. Кроме больших потерь на это также влияют проблемы с зарплатой.

Россия не выплачивает военным премии, которые обещала за войну в Украине. Очевидно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и коррупцией среди командиров.

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал, что все подразделения, которые враг формирует, оснащают еще советскими образцами вооружения. Их снимают с баз хранения и арсеналов и передают в войска. Около 40% боевой техники врага – не боеспособна.

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