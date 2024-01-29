Должны быть пределы, – Верещук о "голом" выступлении "Хамерманов": как отреагировали музыканты

В сети распространили видео с группой "Хамерман Уничтожает Вирусы", которые выступали голыми на горнолыжном курорте Драгобрат. На это выступление возмущенно отреагировала Ирина Верещук.

Вице-премьер заявила, что во время войны подобные мероприятия “надо прекращать”. Музыканты в свою очередь также не замедлили с ответом.

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Верещук отреагировала на "голое" выступление "Хамерманов"

Вице-премьер подчеркнула, что не верит, что руководители украинских заведений не имеют других способов зарабатывать, кроме как позволять проводить сомнительно-провокативные мероприятия. Она также отметила, что не верит тому, что местные власти ничего не могут сделать, чтобы "таких вещей не происходило".

"Определенные вещи во время войны делать нельзя. Просто нельзя и все", – отметила Верещук.

Она также отметила, что говорится не о законе, а о "человеческой солидарности", которая должна сдерживать от "аморальных", по ее мнению, мероприятий во время войны.

Не должно быть так что в пределах одного социума одни ходят на штурмы, а другие танцуют голыми. Да еще и хвастаются в соцсетях, кто круче морально опускается,

– написала она.

Верещук также отметила, что во время войны должны быть "определенные пределы". С этим она обратилась к руководителям заведений и местным властям.

Группа отреагировала на слова вице-премьер-министра.

Участник группы "Хамерман Уничтожает Вирусы" Альберт Цукренко дал комментарий журналистам "Громадского", в котором выразил свою реакцию на слова Ирины Верещук. Музыкант сказал, что должностное лицо должно руководствоваться только законодательной базой.

"Если что-то не запрещено, значит оно разрешено", – подчеркнул Цукаренко.

Относительно реакций на выступление своей группы музыкант сказал, что ставится вполне спокойно. Мужчина также добавил, что людям следует осознать: не все на свете должно им нравиться.

В то же время Цукренко посоветовал Верещук более осторожно высказывать свои мысли.

Слово должностного лица в медийном плане значит больше, поэтому нужно быть осторожными в артикулировании собственного мнения в целом, – подчеркнул участник группы "Хамерман Уничтожает Вирусы".

Он также отметил, что тенденция ранжировать явления культуры по критерию того, что можно во время войны – это опасно.