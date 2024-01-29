Віцепрем'єрка заявила, що під час війни подібні заходи "треба припиняти". Музиканти своєю чергою також не забарилися з відповіддю.

До теми Українці шоковані "голою вечіркою" на Драгобраті: однак є важливий нюанс

Верещук відреагувала на "голий" виступ "Хамерманів"

Віцепрем'єрка наголосила, що не вірить, що керівники українських закладів не мають інших способів заробляти, окрім як дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. Вона також зазначила, що не вірить тому, що місцева влада нічого не може зробити, щоб "таких речей не відбувалось".

"Певні речі під час війни робити не можна. Просто не можна і все", – зауважила Верещук.

Вона також зазначила, що мовиться не про закон, а про "людську солідарність", що має стримувати від "аморальних", на її думку, заходів під час війни.

Не має бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими. Та ще й хизуються в соцмережах, хто крутіше морально опускається,

– написала вона.

Верещук також зауважила, що під час війни мають бути "певні межі". З цим вона звернулася до керівників закладів та місцевої влади.

Гурт відреагував на слова віцепрем'єр-міністерки

Учасник гурту "Хамерман Знищує Віруси" Альберт Цукренко дав коментар журналістам "Громадського" у якому висловив свою реакцію на слова Ірини Верещук. Музикант сказав, що посадовець має керуватися тільки законодавчою базою.

"Якщо щось не заборонено, отже, воно дозволене", – наголосив Цукаренко.

Стосовно реакцій на виступ свого гурту музикант сказав, що ставиться цілком спокійно. Чоловік також додав, що людям варто усвідомити: не все на світі має їм подобатися.

Водночас Цукренко порадив Верещук обережніше висловлювати свої думки.

Слово посадовця у медійному плані значить більше, тож треба бути обережними в артикулюванні власної думки на загал,

– підкреслив учасник гурту "Хамерман Знищує Віруси".

Він також зазначив, що тенденція ранжувати явища культури за критерієм того, що можна під час війни – це небезпечно.

Зверніть увагу! Раніше у мережі припускали, що на Закарпатті влаштували "голу вечірку" під час війни. Зрештою з'ясувалося, що це був виступ гурту "Хамерман знищує віруси", який відомий епатажними костюмами під час виступів, а точніше – їхньою відсутністю.