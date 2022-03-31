В Голой Пристани – мирный митинг: требуют вернуть похищенных людей

31 марта 2022 , 09:44
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Источник:

"Суспільне Херсон"

В Голой Пристани Херсонской области люди вышли на митинг. Этот город окружен российскими захватчиками.

Люди требуют от оккупантов вернуть мэра и других украденных жителей.

Важно Город Голая Пристань на Херсонщине окружен, в нем много российских военных

Оккупанты похищают людей

На территории Голой Пристани российские оккупанты похитили 8 человек. Среди них городской глава и староста:

  • мэр Александр Бабич,
  • староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк,
  • гражданин Короп,
  • гражданин Дворный,
  • гражданин Кононов,
  • гражданин Чеботарь,
  • гражданин Торопов,
  • гражданин Пащенко.

Херсонщина находится под временной оккупацией около месяца. Однако жители региона держатся и почти каждый день выходят на митинги против захватчиков.

Кстати – В Херсоне планируют фейковый митинг завезенных поклонников российских оккупантов:

 

Автор: Ольга Музика