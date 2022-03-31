В Голой Пристани – мирный митинг: требуют вернуть похищенных людей

В Голой Пристани Херсонской области люди вышли на митинг. Этот город окружен российскими захватчиками.

Люди требуют от оккупантов вернуть мэра и других украденных жителей.

Важно Город Голая Пристань на Херсонщине окружен, в нем много российских военных

Оккупанты похищают людей

На территории Голой Пристани российские оккупанты похитили 8 человек. Среди них городской глава и староста:

мэр Александр Бабич,

староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк,

гражданин Короп,

гражданин Дворный,

гражданин Кононов,

гражданин Чеботарь,

гражданин Торопов,

гражданин Пащенко.

Херсонщина находится под временной оккупацией около месяца. Однако жители региона держатся и почти каждый день выходят на митинги против захватчиков.

Кстати – В Херсоне планируют фейковый митинг завезенных поклонников российских оккупантов: