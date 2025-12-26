Львовская и Ивано-Франковская области страдают от массовых ДТП и огромных пробок: на дорогах – гололедица

На дорогах между Львовской и Ивано-Франковской областями 26 декабря образовалась гололедица. Из-за этого машины попадают в ДТП, также образуются километровые пробки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET и местные телеграм-каналы.

Какая ситуация на дорогах Львовской и Ивано-Франковской областей 26 декабря?

Об осложненной ситуации на дорогах между Львовской и Ивано-Франковской областями днем и вечером 26 декабря писали местные телеграм-каналы и пользователи в сети. Движение в регионах было парализовано из-за гололеда.

Сообщалось об огромных пробках, которые образовались со стороны Прикарпатья. По словам очевидцев, машины там почти не двигались. В то же время движение по направлению Львовской области в Прикарпатье было без существенных осложнений.

Между Львовской и Ивано-Франковской областями образовались пробки из-за гололеда: смотрите видео

В патрульной полиции Ивано-Франковской области сообщили журналистам ZAXID.NET, что на дорогах области наблюдается замедление движения транспорта из-за сложных погодных условий. Однако перекрытия дорог нет, также работает дорожная техника для расчистки дорог.

Во Львовской областной военной администрации также писали об ухудшении погоды и, как следствие, осложнения на дорогах области.

На дорогах Львовской области наблюдается осложнение погодных условий, дорожное покрытие является скользким, что значительно повышает риск аварийных ситуаций,

– говорится в сообщении.

Машины из кюветов забирают специальные службы: смотрите видео

В телеграм-каналах писали, что на 1 километр трассы Самбор – Львов произошли по меньшей мере 4 аварии. Все машины в кювете, предварительно, есть пострадавшие.

Машины заезжали в кювет из-за льда на дорогах: смотрите видео

Во Львовской области машины вынуждены ехать не более 15 – 20 километров в час. Между тем на Ивано-Франковщине фуры останавливаются прямо посреди дороги из-за невозможности безопасного проезда, из-за чего и возникают огромные пробки.

Руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук впоследствии отметила, что на дорогах государственного значения работают 26 единиц техники и 33 работника. Проезд по основным автодорогам области обеспечен. На дорогах местного значения дежурят 54 работника и 35 единиц техники.

ДТП случались на дорогах Львовской области и Прикарпатья: смотрите видео

"Призываю водителей быть особенно внимательными: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений", – написала Онищук.

Ожидать ли гололедицу во Львовской и Ивано-Франковской областях в последующие дни?