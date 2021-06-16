Международные эксперты оценили встречу Байдена с Путиным – Голос Америки

В Женеве состоялась историческая встреча Владимира Путина и Джо Байдена. По словам западных экспертов, больших прорывов от переговоров президентов США и России не стоило ожидать. Впрочем, глава Кремля получил свое от саммита – возможность быть на одной политической сцене с американским лидером.

С точки зрения Путина это все является победой. Особенно потому, что он провоцировал США и получил слабый ответ. Прежде всего речь идет о кибератаках. Такое мнение высказал эксперт Атлантического совета Джон Хербст.

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Байден и Путин провели отдельные пресконференции

По итогам встречи Владимир Путин и Джо Байден провели 2 отдельные пресс-конференции. Президент России в ответ на вопросы журналистов назвал Революцию Достоинства в Украине "кровавым переворотом". И заявил, что решение вопроса оккупации Донбасса должно состояться исключительно в соответствии с Минскими соглашениями.

В то же время американский президент отметил, США подчеркнули непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. И добавил, обе стороны договорились продолжать дипломатию в контексте минских договоренностей. Также глава Белого дома рассказал, что во время переговоров они затронули и тему Беларуси.

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Президенты США и России обнародовали совместное заявление

Лидеры США и России обнародовали совместное заявление. В нем отмечается, что даже в период напряжения они способны достигать прогресса там, где цели обеих стран разбегаются, чтобы обеспечить предсказуемость в стратегической сфере и уменьшить риск вооруженных конфликтов.

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