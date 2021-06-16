З погляду Путіна це все є перемогою. Особливо тому, що він провокував США і отримав слабку відповідь. Насамперед мовиться про кібератаки. Таку думку висловив експерт Атлантичної ради Джон Гербст.

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Байден і Путін провели окремі пресконференції

За підсумками зустрічі Володимир Путін і Джо Байден провели 2 окремі пресконференції. Президент Росії у відповідь на запитання журналістів назвав Революцію Гідності в Україні "кривавим переворотом". І заявив, що розв'язання питання окупації Донбасу має відбутися виключно відповідно до мінських угод.

Водночас американський президент зазначив, США наголосили на непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. І додав, обидві сторони домовились продовжувати дипломатію в контексті мінських домовленостей. Також очільник Білого дому розповів, що під час перемовин вони порушили й тему Білорусі.

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Президенти США і Росії оприлюднили спільну заяву

Лідери США й Росії оприлюднили спільну заяву. В ній наголошується, що навіть у період напруги вони спроможні досягати прогресу там, де цілі обох країн розбігаються, аби забезпечити передбачуваність у стратегічній сфері і зменшити ризик збройних конфліктів.

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