Конгрессмен-республиканец Стив Шебот заявил, что захват Крыма Владимиром Путиным – одно из самых возмутительных событий современности. "Это одно из самых агрессивных действий со времени Второй мировой войны", – отметил Шебот. Он сравнил агрессию России в Крыму с захватом Саддамом Хуссейном Кувейта.

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Конгрессмен из Техаса предложил приложить к документу положения о санкциях, связанных с трубопроводом "Северный поток-2". Впрочем по просьбе автора документа он снял эту поправку, чтобы избежать лишних дебатов и принять чистый законопроект о непризнании оккупации Крыма.

Позиция США по "Северному потоку-2" не изменилась

Ранее на этой неделе ряд американских СМИ со ссылкой на должностных лиц Белого дома сообщил, что администрация Джо Байдена не будет накладывать дополнительных санкций на партнеров из-за "Северного потока-2". На вопрос "Голоса Америки" в Белом доме ответили, что позиция правительства США по этому проекту не изменилась.

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"Радио Свобода" подала жалобу против России в Европейский суд по правам человека

Московское бюро "Радио Свобода" обвиняет Россию в использовании закона об иностранных агентах для нарушения права на свободу мнений и свободу прессы. Они защищены 10-й статьей Европейской конвенции по правам человека.

Известно, что 14 мая правительство России наложило миллионные штрафы на бюро "Радио Свобода" вследствие отказа редакции обозначать свои материалы как такие, что создал иностранный агент. Главному редактору бюро грозит заключение.

Уголовное дело против Трампа

Прокуратура Нью-Йорка изменила с исключительно Гражданского на криминальный характер расследования относительно возможных финансовых нарушений бизнес-империй семьи Дональда Трампа. Расследование против организации Trump началось в 2019 году.

Справка. Бывшего президента обвиняют в том, что он завышал стоимость своей недвижимости, чтобы получать кредиты от банков. А потом – занижал стоимость этих же активов в отчетах, чтобы платить меньше налогов.

В феврале суд разрешил прокурорам получить доступ к налоговым декларациям Трампа за прошедшие 7 лет, которые тот отказывался предоставлять во время президентства. Трамп отвергает обвинения.

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Полный выпуск программы "Голос Америки" за 19 мая 2021 года: смотрите видео