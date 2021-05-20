Конгресмен-республіканець Стів Шебот заявив, що захоплення Криму Володимиром Путіним – одна із найобурливіших подій сучасності. "Це одна із найагресивніших дій з часу Другої світової війни", – зауважив Шебот. Він порівняв агресію Росії в Криму з захопленням Саддамом Хуссейном Кувейту.

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Конгресмен з Техасу запропонував додати до документа положення про санкції, пов'язані з трубопроводом "Північний потік-2". Утім на прохання автора документа він зняв цю поправку, аби уникнути зайвих дебатів та ухвалити чистий законопроєкт про невизнання окупації Криму.

Позиція США щодо "Північного потоку-2" не змінилась

Раніше цього тижня низка американських ЗМІ з посиланням на посадовців Білого дому повідомила, що адміністрація Джо Байдена не накладатиме додаткових санкцій на партнерів через "Північний потік-2". На запитання "Голосу Америки" в Білому домі відповіли, що позиція уряду США щодо цього проєкту не змінилася.

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"Радіо Свобода" подала скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини

Московське бюро "Радіо Свобода" звинувачує Росію у використанні закону про іноземних агентів для порушення права на свободу поглядів і свободу преси. Вони захищені 10-ю статтею Європейської конвенції з прав людини.

Відомо, що 14 травня уряд Росії наклав мільйонні штрафи на бюро "Радіо Свобода" внаслідок відмови редакції позначати свої матеріали як такі, що створив іноземний агент. Головному редактору бюро загрожує ув'язнення.

Кримінальна справа проти Трампа

Прокуратура Нью-Йорка змінила з винятково цивільного на кримінальний характер розслідування щодо можливих фінансових порушень бізнес-імперій родини Дональда Трампа. Розслідування проти організації Trump розпочалось у 2019 році.

Довідка. Колишнього президента звинувачують в тому, що він завищував вартість своєї нерухомості, аби отримувати кредити від банків. А потім – занижував вартість цих же активів у звітах, щоб платити менше податків.

У лютому суд дозволив прокурорам отримати доступ до податкових декларацій Трампа за минулі 7 років, які той відмовлявся надавати під час президенства. Трамп відкидає звинувачення.

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