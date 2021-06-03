Теперь есть 2 дырки в законодательстве, –"Голос" призвал ветировать законопроект о декларациях

Партия "Голос" призвала Владимира Зеленского ветировать законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях чиновников, который Верховная Рада поддержала во 2 чтении. Все из-за правки, которые внесли депутаты.

Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что в зале парламента внесли правки, которые все-таки позволяют нардепам избежать ответственности за ложь в декларациях. Представители партии отметили, что не поддерживали их, так как они существенно ухудшают прозрачность декларирования.

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О каких правках речь

По словам Юрчишина, депутаты в последний момент внесли 2 правки. В частности, депутатам дали возможность не декларировать имущество членов семьи, если декларанту не сообщили о его наличии.

Также за непредставление декларации предусмотрено не лишение свободы, а только ограничение, как и было раньше.

Мы последовательно требовали заключения, как наказание за ложь в декларациях, но сейчас законопроект сделал 2 большие дыры в антикоррупционном законодательстве,

– подчеркнул нардеп.

Несмотря на это, в "Голосе" призвали президента ветировать проголосованный законопроект. Юрчишин отметил, что проголосовав в таком формате, депутаты создали для системы декларирования еще больше проблем.

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Юрчишин про законопроект о декларировании: смотрите видео

Что этому предшествовало