Из "Голоса" исключили 7 нардепов: на съезде переизбрали политсовет
Источник:24 канал
На съезде "Голоса" 29 июля из рядов партии исключили 7 народных депутатов. К слову, большинство парламентариев проигнорировали мероприятие. Кроме того, переизбрали состав Политического совета.
Якобы с этими депутатами строить совместную политическую силу не представляется возможным. Об этом рассказала лидер партии Кира Рудик на брифинге после съезда.
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Кого исключили из "Голоса"
- Юлию Клименко,
- Ярослава Юрчишина,
- Соломию Бобровскую,
- Ольга Стефанишина,
- Александру Устинову,
- Романа Лозинского,
- Владимира Цабаля.
Ранее эти депутаты заявили о выходе из партии.
Рудик выразили доверие
Утверждают, что 86% делегатов съезда партии выразили поддержку действующей голове парте. На съезде Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года.
В целом на съезде было 22 делегата, 10 – не пришли.
Переизбрали политсовет
Кроме того, съезд утвердил обновленный состав политсовета. Делегаты выразили доверие Инне Совсун, Ярославу Железняк, Андрей Осадчуку и Григорию Маленко. Подтвердили их полномочия как членов Политического совета.
Также туда включили Романа Денисюка – председателя Ровненской областной территориальной организации партии и Алексея Бабешко – председателя Харьковской областной территориальной организации партии.
Брифинг после съезда партии / Фото Владислава Соловьева / 24 канал
Конфликт в "Голосе": коротко
- 16 июня 10 нардепов от "Голоса" заявили, что создают отдельное объединение "Справедливость".
- Политики возмущались из-за поведения руководства партии. Требовали, чтобы Киру Рудик исключили из рядов политсилы за систематические прогулы заседаний Верховной Рады.
- Тогда же часть нардепов выразили недоверие Железняку.
- Партию покинул Сергей Притула. Он также не согласен с политикой руководства.