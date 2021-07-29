Из "Голоса" выходят 7 нардепов: от участия в съезде отказались десять
Источник:"Радио Свобода"
Из партии "Голос" продолжают выходить нардепы. С таким заявлением выступили 7 народных избранников. Всего десять отказались участвовать в съезде политсилы.
Об этом рассказала нардеп Юлия Клименко. Вместе с ней о выходе из партии сообщили Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Роман Лозинский и Владимир Цабаль.
Ранее Вслед за Устиновой: из "Голоса" уходят Юрчишин, Бобровская, Стефанишина
Десять нардепов не прибыли на съезд
Всего десять народных избранников отказались участвовать в съезде "Голоса", пишет УНН.
Фактически весь состав объединения "Справедливость". Просто трое из состава объединения не были членами партии до этого,
– сказал Юрчишин.
Среди тех, кто не присутствовал на съезде, – Андрей Шараскин, Наталья Пипа и Галина Васильченко.Обратите внимание!
Депутаты недовольны руководством Киры Рудык
Депутаты, заявившие о выходе из партии, главной причиной назвали именно политику главы Киры Рудык. Как отметил Юрчишин в заметке в фейсбуке, еще несколько месяцев назад поднимали тему об избрании новых руководителей политсилы. Однако ни к одному из требований не прислушались.
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Как комментируют выход депутатов в "Голосе"?
В пресс-службе политсилы говорят, что с уважением относятся к решению коллег. Однако в партии надеются, что они продолжат работать по программе, с которой шли на выборы.