Личные амбиции взяли верх, – в "Голосе" прокомментировали выход Притулы из партии

Сергей Притула 7 июня объявил о своем выходе из "Голоса". В политсиле сразу обнародовали заявление, в котором отметили, что не удивлены решением волонтера и шоумена. Якобы его личные амбиции взяли верх над общей целью.

На выход Притулы из своих рядов политсила отреагировала быстро, чтобы "избежать спекуляций". В партии говорят, что такие изменения не должны повлиять на развитие политической силы.

Больше на тему Притула объявил о своем выходе из "Голоса"

Притула хотел получить руководящую должность, – "Голос"

Личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью – построить большую либеральную партию Украины и совместно воплощать все программные обещания, декларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Сергеем,

– заявили в партии.

В "Голосе" подчеркнули, что впереди партийцев ждет много работы. Главная цель – системные реформы в экономике, массовая вакцинация, реформа армии и судов, создание новой коалиции против России.

Притула уходит из политсилы, однако не из политики

Ранее Сергей Притула отметил, что уходит только из политической силы, а не из политики. Причина его выхода из партии – действия нового руководства, которое очень отдалилось от первоначальных основ.

Ранее Это не выступления в клубах, – Рудык об амбициях Притулы возглавить "Голос"

Сергей Притула присоединился к "Голосу" в июне 2019 года. Именно от этой политсилы он баллотировался в мэры Киева.