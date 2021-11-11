В "Голосе" заявили о приостановке госфинансирования партии и обратились в НАПК

Партия "Голос" обратилась в Национальное антикоррупционное бюро расследований. В политсиле заявили о попытках прекратить государственное финансирование.

Поэтому нардепы призвали НАПК возобновить поступление денег, согласно закону. Они считают, что на них пытаются давить.

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Представители партии считают, что остановка финансирования – это политическое давление на оппозицию. Ведь только "Голос" не получил деньги за четвертый квартал среди парламентских партий.

"Голос" – без финансирования

НАПК лишило политическую силу госфинансирования в январе 2021 года. Представители партии доказали в суде, что они правы и ожидали соответствующего решения.

Однако не случилось так, как ожидали народные избранники. Как заявляют представители "Голоса", НАПК игнорирует не только нормы закона, но и решения судов.

"Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование "Голоса", – говорится в сообщении.

Госфинансирование "Голоса": что известно

Финансирование партии прекратили, согласно заявлению НАПК, по двум причинам: из-за уплаты аренды за офисы и неправильного оформления сделок и актов выполненных работ у подрядчиков.

Нардепы из "Голоса" заявили, что это – политическое давление на них и подали на НАПК производства в Окружной админсуд.

Поэтому уже в марте суд возобновил государственное финансирование на период рассмотрения иска.

Глава НАБУ Александр Новиков в июне сообщил, что причиной отсутствия финансирования "Голоса" является исправленный отчет, который не подали.

Глава НАБУ Александр Новиков заявил , что в законе о политических силах есть несколько недостатков, поэтому его нужно доработать.

Полный текст публикации в фейсбуке:

"Голос" призывает НАПК восстановить государственное финансирование партии согласно закону. Партия "Голос" призывает руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекратить очередные попытки лишить партию финансирования. "Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы, как политическое давление на оппозицию.

Среди парламентских партий только "Голос" не получил финансирование за 4 квартал и никаких объяснений этому нет. Партия "Голос" всегда последовательно и эффективно отстаивала развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине. "Голос" инициировал и поддерживал законопроекты, направленные на развитие и защиту НАБУ, НАПК, ВАКС и САП, выступал главным парламентским драйвером судебной реформы.

Однако в течение последних 11 месяцев мы наблюдаем недопустимо использование одного из ключевых антикоррупционных институтов – НАПК – для политического давления на оппозицию. В январе 2021 года НАПК с нарушением юридических законов (и законов логики) решило лишить партию "Голос" государственного финансирования.

Мы в судебном порядке доказали свою правоту и ожидали возвращения действий НАПК в законное русло. Однако этого до сих пор не произошло. При распределении финансирования на 4 квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающие правильность правовой позиции партии "Голос".

Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование "Голоса". В случае давления со стороны третьих лиц, которые принуждают НАПК к противоправным действиям, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц.