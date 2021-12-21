Голосовали дважды: комиссия сорвала избрание руководителя САП

Во время заседания во вторник, 21 декабря, члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточного количества голосов для принятия решения. "Против голосовали" почти все члены комиссии.

Во время голосования фактически все представители Верховной Рады не поддержали ни одно голосование за подтверждение результатов конкурса на должности в САП. Исключение – голосование "Слуги народа" Вячеслава Навроцкого.

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Споры продолжались несколько часов. Иностранные представители и Навроцкий объясняли, что чисто математическим путем победитель уже есть. В то же время 5 из 6 членов от парламента не поддерживали ни одного голосования.

Говорится про:

Екатерину Коваль ("За будущее");

Елену Бусол ("За будущее");

Андрея Гуджала ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Богдана Романюка ("Доверие");

Евгения Соболя ("Слуга народа").

Они утверждали, что прежде всего необходимо согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов. В частности, имеют ли кандидаты допуск к гостайне.

США призывают как можно быстрее избрать нового руководителя САП

В США призвали Украину не медлить и как можно быстрее избрать нового главу САП.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров.

В Штатах хотят, чтобы процесс избрания нового главы украинская сторона завершила еще до 2022 года.

Квин подчеркнула, что США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры.

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