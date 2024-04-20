США сразу начнут поставлять оружие Украине после решения Конгресса, – Белый дом

В Белом доме заявили, что поставки военной помощи для Украины начнутся "сразу же" после одобрения законопроекта Конгрессом США. В Сенате тоже пообещали принять это решение быстро, поэтому все зависит от Палаты представителей.

Во время брифинга 19 апреля на вопрос, как быстро США начнут поставлять новую военную помощь Украине после решения Конгресса, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: "Сразу же". Об этом пишет 24 Канал.

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Белый дом хочет быстро поставить Украине оружие

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что администрация Джо Байдена не раз подчеркивала необходимость быстрого решения со стороны законодателей. По ее словам, Байден подпишет законопроект о помощи для Украины сразу после того, как за него проголосует Сенат.

Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории из-за бездействия Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс движется вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы он (пакет помощи – 24 Канал) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь,

– заявила Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что цель Путина в Украине – "захватить ее суверенную территорию".

И мы не можем этого допустить. Мы знаем, что происходит, когда не останавливают тирана и диктатора. И мы не можем позволить, чтобы история повторилась снова,

– отметила она.

В то же время в Сенате пообещали быстро отправить документ на подпись президента США, когда Палата представителей проголосует за законопроект.

Да, лидер демократов в Сенате Чак Шумер в соцсети X написал: "если Палата представителей отправит (Сенату) пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену".

Он добавил, что надеется на поддержку законопроектов со стороны Палаты представителей, поскольку "промедление дорого обошлось США и их союзникам".

Когда Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи Украине