"В голове не укладывается": в России подгорает из-за вероятного вступления Украины в ЕС
Источник:телеграм-канал "Раньше всех. Ну майже."
28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Уже 1 марта ее зарегистрировали.
Впрочем, такое решение возмутило оккупанта. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что это просто не укладывается в голову.
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В России подгорает из-за вероятного вступления Украины в ЕС
Да, Грушко считает, что включить Украину в состав ЕС – саморазрушительно для самого Европейского Союза.
Принять в свои ряды такого государственного, националистического, где создают балл нацистических групп, это, по-моему, саморазрушительно для самого Евросоюза,
– заявил Грушко в эфире "России-24".
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