"В голове не укладывается": в России подгорает из-за вероятного вступления Украины в ЕС

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Уже 1 марта ее зарегистрировали.

Впрочем, такое решение возмутило оккупанта. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что это просто не укладывается в голову.

К теме Заявление Украины на вступление в ЕС уже зарегистрировали, его рассматривают

В России подгорает из-за вероятного вступления Украины в ЕС

Да, Грушко считает, что включить Украину в состав ЕС – саморазрушительно для самого Европейского Союза.

Принять в свои ряды такого государственного, националистического, где создают балл нацистических групп, это, по-моему, саморазрушительно для самого Евросоюза,

– заявил Грушко в эфире "России-24".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что лучшим решением ЕС будет немедленно взять Украину в свой состав

Что дает украинцам членство в ЕС / Инфографика 24 канала

Речь Зеленского в Европарламенте: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!