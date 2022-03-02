Втім, таке рішення обурило окупанта. Замглави МІД Росії Олександр Грушко заявив, що це просто не укладається в голову.
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Так, Грушко вважає, що включити Україну до складу ЄС – "саморазрушительно" для самого Європейського Союзу.
Прийняти у свої ряди такого державного, націоналістичного, де створюють бал нацистичних груп, це, по-моєму, саморазрушительно для самого Євросоюзу,
– заявив Грушко в ефірі "России-24".
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