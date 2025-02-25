Настоящий Путин в этом году еще не показывался, – психолог о двойниках диктатора

Ни для кого не секрет, что российский диктатор Владимир Путин может иметь нескольких двойников. Они выполняют различные функции: обеспечивают его безопасность, позволяют быть в нескольких местах одновременно и заменяют его на публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем.

Интересно, что в 2025 году настоящий Путин мог не появляться на публике, а на голове его двойника заметили странный шрам. Психолог и профайлер Дмитрий Попов предположил 24 Каналу, что это может быть хирургическое вмешательство, направленное на максимальное приближение двойника к оригиналу.

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Зачем Путину двойники

Путин использует двойников прежде всего для обеспечения своей безопасности. Известно, что бывали случаи, когда "настоящий" диктатор находился в Мариуполе на борту Ми-8, который не имел никаких защитных характеристик, а потом его посадили в небронированную машину Toyota Land Cruiser.

Это нарушение всех правил безопасности, поэтому очевидно, что Путин был подставной, если его было не жалко потерять,

– объяснил психолог.

Кроме того, из-за проблем со здоровьем Путин уже не может активно участвовать в мероприятиях. Он не способен долго выступать. Например, на форумах в Валдае или Петербурге, а также во время представления парламента, избираются младшие двойники.

В этом году настоящий Путин еще не появлялся на публике,

– отметил Дмитрий Попов.

Еще одной причиной для использования двойников является необходимость продемонстрировать "доброту" Путина, что требует его одновременного присутствия в нескольких местах. Журналисты даже зафиксировали случай, когда он появился в Москве одновременно в трех разных локациях.

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Двойников Путина начали менять еще больше

Недавно журналисты заметили странный шрам на голове Путина. В интернете начали шутить о "треснувшем" ботоксе на лбу, однако ситуация выглядит несколько иначе.

Профайлер объяснил, что клон, которого когда-то создали похожим на главу Кремля, стареет по-другому, чем сам Путин. Поэтому шрам на лбу не имеет никакого отношения к инъекциям красоты, ведь для этого нужно лишь немного препарата. Зато это результат инъекций, чтобы создать максимальное сходство с оригиналом и еще и в таком преклонном возрасте.

Поэтому, как предположил Дмитрий Попов, это свидетельствует о хирургических вмешательствах, направленные на приближение клона к внешности Путина.

Еще в августе 2023 года глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что настоящий руководитель России Владимир Путин в последний раз появлялся на публике летом 2022 года. Причин, почему он скрывается, может быть множество.