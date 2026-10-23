"Приукрашивают в отчетах": В ВСУ опровергли заявление России о захвате сел в Харьковской области

В Купянске в Харьковской области остаются несколько десятков российских военных, которые оказывают сопротивление. Силы обороны пытаются перекрыть им пути для ротации и переброски подкрепления. В то же время заявления России о захвате Голубовки и Шевченково не соответствуют действительности.

Об этом сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телевидения, передает Укринформ.

Какова ситуация на Купянском направлении?

По его словам, российские военные находятся в северной части Купянска, рассредоточившись среди малоэтажных домов. Они сохраняют организованность и продолжают оказывать сопротивление.

Если украинским военным удастся перекрыть пути для ротации и подкрепления, положение россиян значительно ухудшится.

Трегубов также опроверг информацию о захвате Голубовки и Шевченково. По его словам, россияне еще не установили полный контроль над Голубовкой, а их отчеты командованию преувеличивают реальные успехи.

Россияне не установили нормальный контроль над Голубовкой, пытаются установить контроль над ней, продвигаться в сторону Радьковки, еще пять раз по столько, и тогда будет Шевченково. Ну, вот это примерно то, каковы их усилия на самом деле, и как они их приукрашивают в отчетах,

– пояснил пресс-секретарь.

В настоящее время оккупанты пытаются восстановить позиции возле Голубовки и продвинуться в направлении Радьковки. Однако Силы обороны не позволяют им расширить зону контроля.

Пресс-секретарь пояснил, что сужение российского присутствия в этой местности затруднит переброску военных в Купянск.

Отметим, что российское руководство неоднократно пыталось создать иллюзию успехов на фронте. В частности, недавно россияне запустили фейк о захвате Доброполья с помощью сгенерированного видео.

Кроме того, военные опровергали ложь пропагандистов о продвижении в районе Малокатериновки в Запорожье.