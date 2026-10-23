"Малюють у звітах": у ЗСУ спростували заяву Росії про захоплення сіл на Харківщині

Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телебачення, передає Укрінформ.

Реклама Adv

популярні відео

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?

За його словами, російські військові перебувають у північній частині Куп'янська, розосередившись серед малоповерхових будинків. Вони зберігають організованість і продовжують чинити опір.

Якщо українським військовим вдасться перекрити шляхи для ротації та підкріплення, становище росіян значно погіршиться.

Трегубов також спростував інформацію про захоплення Голубівки та Шевченкового. За його словами, росіяни ще не встановили повного контролю над Голубівкою, а їхні звіти командуванню перебільшують реальні успіхи.

Росіяни не встановили нормальний контроль за Голубівкою, намагаються встановити контроль над нею, просуватися в бік Радьківки, іще п'ять разів стільки, і тоді буде Шевченкове. Ну, ось це приблизно те, які їхні зусилля насправді, і як вони їх малюють у звітах– пояснив речник.

Реклама

Наразі окупанти намагаються відновити позиції біля Голубівки та просунутися в напрямку Радьківки. Проте Сили оборони не дозволяють їм розширити зону контролю.

Речник пояснив, що звуження російської присутності в цій місцевості ускладнить перекидання військових до Куп'янська.

Зазначимо, що російське керівництво неодноразово намагалося створити ілюзію успіхів на фронті. Зокрема, нещодавно росіяни запустили фейк про захоплення Добропілля за допомогою згенерованого відео.

Окрім цього, військові спростовували брехню пропагандистів про просування біля Малокатеринівки на Запоріжжі.