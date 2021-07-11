Нардеп Гончаренко пригласил на открытие своего центра фигуранта убийства Гандзюк

Нардеп Алексей Гончаренко открыл 18-й Гончаренко-центр в Олешках, что на Херсонщине. На открытие он пригласил и голову ОТО Евгения Рищука.

Последнего активисты связывают с нападением на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом написала Екатерина Мола в фейсбуке.

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Гончеренко пригласил на открытие своего центра Евгения Рищука

Алексей Гончаренко написал об открытии 18-го Гончаренко центра в твиттере. Там он также сообщил о присутствующих на открытии.

На открытие приехали также городской глава Евгений Рищук и 4 депутатов французского парламента! За что им благодарен!

– заявил Гончаренко.

В то же время общественная активистка Екатерина Мола написала сообщение, в котором вспомнила о облитии серной кислотой.

"...Открывает центр имени себя и очень рад, что на открытие этого центра пришел убийца и психопат, по чьему заказу отморозки облили девушку литром серной кислоты", – написала Екатерина Мола.

Кстати, серной кислотой облили Екатерину Гандзюк. Именно с ее делом связывали Евгения Рищука.

После того, как председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру в деле Гандзюк вручили подозрение, то Рищука отстранили от должности, а затем уволили.

В 2020 году Евгений Рищук победил на выборах главы Олешковской объединенной территориальной общины на Херсонщине.

Что известно о вероятной причастности Евгения Рищука к заказу Гандзюк

Следствие считает, что заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Посредником дела – Алексей Левин. Они находятся под стражей с 2020 года.

Евгений Рищук тогда был заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации.

Общественные активисты считают именно Рищука причастным к нападению. В частности, отец погибшей Виктор Гандзюк также назвал его одним из заказчиков.

Сам Рищук вероятную вину отрицает. Во время допроса отмечал, что "не знал Екатерину Гандзюк, она была ему неинтересна, не имел с ней конфликтов, а также конфликтов с ее окружением". Говорил также, что ему неизвестно, кто мог заказать нападение, но он к этому не причастен.

Доказательством причастности Рищука стало признание Алексея Левина, который тоже является фигурантом дела. В 2020 году в интервью он сказал, что Рищук "просил наказать Гандзюк". Он уточнил, что не уверен в том, что Рищук является соучастником нападения. Однако Левин заявил, что точно знает, что Гандзюк препятствовала его работе.

В июле 2018 года неизвестные напали на херсонская активистку Екатерину Гандзюк. Они облили ее серной кислотой. Активистка боролась за жизнь, но умерла 4 ноября 2018 года.