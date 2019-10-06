Гончарук: Нет одного сообщения с оккупированным Крым не восстанавливаем
Правительство не восстанавливает пассажирских перевозок с временно оккупированным Крымом. Обустройство пунктов пропуска на админгранице не означает сообщение с полуостровом.
КПП на админгранице обустраивают для создания "человеческий условий для пассажиров", об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей фейсбук-странице.
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Премьер пояснил, что говорится о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар" – там создают режимную и сервисную зону.
Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. ... В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако Правительство не восстанавливает ни одного сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым – это Украина!
– написал Гончарук.
Почему говорят о восстановлении перевозок?
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал, что легальные пассажирские перевозки запустят на административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак".
Сегодня через границу легально не ходит ни один государственный транспорт, люди пересекают границу пешком, на собственных авто или на такси.
Админграницы с оккупированным полуостровом в обоих направлениях пересекли более 2 миллионов человек в течение 9 месяцев 2019 года. Это уровень прошлого года.