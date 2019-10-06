Гончарук: Жодного сполучення з окупованим Кримом не відновлюємо

Уряд не відновлює пасажирських перевезень з тимчасово окупованим Кримом. Облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні не означає сполучення з півостровом.

КПП на адмінкордоні облаштовують для створення "людських умов" для пасажирів, про це написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй фейсбук-сторінці.

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Прем’єр пояснив, що мовиться про розбудову КПП "Каланчак" та "Чонгар" – там створюють режимну й сервісну зони.

Я постійно наголошую на людиноцентризмі. … У новітніх КПП з’явиться центр надання адміністративних послуг, автостанція та будівля для відпочинку водіїв. Проте Уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Крим – це Україна!

– написав Гончарук.

Чому говорять про відновлення перевезень?

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій анонсував, що легальні пасажирські перевезення запустять на адміністративній межі з окупованим Кримом після облаштування пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак".

Сьогодні через межу легально не курсує жоден державний транспорт, люди перетинають межу пішки, власними авто або ж на таксі.

Адмінмежу з окупованим півостровом в обох напрямках перетнули понад 2 мільйони людей протягом 9 місяців 2019 року. Це рівень минулого року.