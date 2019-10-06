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      Гончарук: Жодного сполучення з окупованим Кримом не відновлюємо

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      Уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом, – Гончарук
      Уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом, – Гончарук / Getty Images

      Уряд не відновлює пасажирських перевезень з тимчасово окупованим Кримом. Облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні не означає сполучення з півостровом.

      КПП на адмінкордоні облаштовують для створення "людських умов" для пасажирів, про це написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй фейсбук-сторінці. 

      Знайте більше: Відновлення залізничного сполучення з окупованим Донбасом – гучна заява Пристайка

      Прем’єр пояснив, що мовиться про розбудову КПП "Каланчак" та "Чонгар" – там створюють режимну й сервісну зони.

      Я постійно наголошую на людиноцентризмі. … У новітніх КПП з’явиться центр надання адміністративних послуг, автостанція та будівля для відпочинку водіїв. Проте Уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Крим – це Україна! 
      – написав Гончарук.

      Чому говорять про відновлення перевезень? 

      Міністр інфраструктури України Владислав Криклій анонсував, що легальні пасажирські перевезення запустять на адміністративній межі з окупованим Кримом після облаштування пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак".

      Сьогодні через межу легально не курсує жоден державний транспорт, люди перетинають межу пішки, власними авто або ж на таксі.

      Адмінмежу з окупованим півостровом в обох напрямках перетнули понад 2 мільйони людей протягом 9 місяців 2019 року. Це рівень минулого року.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Олексій Гончарук Анексія Криму
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