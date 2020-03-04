Отставка Гончарука: он останется в команде "Слуги народа"
Алексей Гончарук после отставки с должности премьер-министра останется в команде президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". Правда, новую должность ему пока не предложили.
Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в комментарии журналисту Андрею Павловскому.
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Гончарук принял страну в разрухе – с дырой в бюджете. Кадровых изменений не избежать, но у меня к нему большой кредит доверия. Он остается в команде. Мы своих не бросаем,
– заметил Тищенко.
По словам парламентария, отставка Гончарука – запрос общества, поскольку у правительства были ошибки, которые простить нельзя.
"Поэтому мы сегодня эти ошибки исправляем. Президент представил кандидатуру нового премьер-министра. Довольно интересный человек. Мне приходилось сталкиваться с ним уже на его посту вице-премьера. Очень такой сильный и энергичный. Мне кажется, что он – человек слова и человек дела. Посмотрим, что будет дальше, но кредит доверия к нему у меня сегодня есть", – прокомментировал "слуга народа" будущее назначение Дениса Шмыгаля.
Комментарий Тищенко об отставке Гончарука и назначении Шмыгаля: смотрите видео
Что известно об отставке правительства Гончарука и новом Кабмине
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сначала Гончарук опровергал эти сообщения. Однако вечером 3 марта появилась информация, что он все же написал заявление об отставке, и этот документ уже получила Верховная Рада.
Вопросы новых назначений в Кабмине должны рассмотреть на внеочередном заседании Рады. Его созвал президент Владимир Зеленский на 16:00 4 марта.
Также вечером 3 сентября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовал и Зеленский. На мероприятии назвали имена, которые могут войти в новый кабмин.
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Каким может быть новый Кабмин
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- в Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;
- МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.
Кроме того, появятся новые должности:
- вице-премьером по вопросам Оборонно-промышленного комплекса будет Олег Коростылев;
- новое министерство по вопросам спорта возглавит Вадим Гутцайт.