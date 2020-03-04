Отставка Гончарука: он останется в команде "Слуги народа"

Алексей Гончарук после отставки с должности премьер-министра останется в команде президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". Правда, новую должность ему пока не предложили.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в комментарии журналисту Андрею Павловскому.

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Гончарук принял страну в разрухе – с дырой в бюджете. Кадровых изменений не избежать, но у меня к нему большой кредит доверия. Он остается в команде. Мы своих не бросаем,

– заметил Тищенко.

По словам парламентария, отставка Гончарука – запрос общества, поскольку у правительства были ошибки, которые простить нельзя.

"Поэтому мы сегодня эти ошибки исправляем. Президент представил кандидатуру нового премьер-министра. Довольно интересный человек. Мне приходилось сталкиваться с ним уже на его посту вице-премьера. Очень такой сильный и энергичный. Мне кажется, что он – человек слова и человек дела. Посмотрим, что будет дальше, но кредит доверия к нему у меня сегодня есть", – прокомментировал "слуга народа" будущее назначение Дениса Шмыгаля.

Комментарий Тищенко об отставке Гончарука и назначении Шмыгаля: смотрите видео

Что известно об отставке правительства Гончарука и новом Кабмине

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сначала Гончарук опровергал эти сообщения. Однако вечером 3 марта появилась информация, что он все же написал заявление об отставке, и этот документ уже получила Верховная Рада.

Вопросы новых назначений в Кабмине должны рассмотреть на внеочередном заседании Рады. Его созвал президент Владимир Зеленский на 16:00 4 марта.

Также вечером 3 сентября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовал и Зеленский. На мероприятии назвали имена, которые могут войти в новый кабмин.

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Каким может быть новый Кабмин

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную ;

; главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба ;

; министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского ;

; Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец ;

; в Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана ;

; министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова ;

; министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова ;

; министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский ;

; Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов ;

; МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Кроме того, появятся новые должности: