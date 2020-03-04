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      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Отставка Гончарука: он останется в команде "Слуги народа"

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      Алексей Гончарук после отставки с должности премьер-министра останется в команде президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". Правда, новую должность ему пока не предложили.

      Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в комментарии журналисту Андрею Павловскому.

      Интересно! Гончарук уходит в отставку: что нужно знать о скандале с заявлением в суд

      Гончарук принял страну в разрухе – с дырой в бюджете. Кадровых изменений не избежать, но у меня к нему большой кредит доверия. Он остается в команде. Мы своих не бросаем,
      – заметил Тищенко.

      По словам парламентария, отставка Гончарука – запрос общества, поскольку у правительства были ошибки, которые простить нельзя.

      "Поэтому мы сегодня эти ошибки исправляем. Президент представил кандидатуру нового премьер-министра. Довольно интересный человек. Мне приходилось сталкиваться с ним уже на его посту вице-премьера. Очень такой сильный и энергичный. Мне кажется, что он – человек слова и человек дела. Посмотрим, что будет дальше, но кредит доверия к нему у меня сегодня есть", – прокомментировал "слуга народа" будущее назначение Дениса Шмыгаля.

      Комментарий Тищенко об отставке Гончарука и назначении Шмыгаля: смотрите видео

      Что известно об отставке правительства Гончарука и новом Кабмине

      Ранее ряд СМИ сообщил о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сначала Гончарук опровергал эти сообщения. Однако вечером 3 марта появилась информация, что он все же написал заявление об отставке, и этот документ уже получила Верховная Рада.

      Вопросы новых назначений в Кабмине должны рассмотреть на внеочередном заседании Рады. Его созвал президент Владимир Зеленский на 16:00 4 марта.

      Также вечером 3 сентября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовал и Зеленский. На мероприятии назвали имена, которые могут войти в новый кабмин.

      Интересно! Обновленное правительство: на кого будут ставить при смене премьера Гончарука и министров

      Каким может быть новый Кабмин

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • в Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;
      • МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

      Кроме того, появятся новые должности:

      • вице-премьером по вопросам Оборонно-промышленного комплекса будет Олег Коростылев;
      • новое министерство по вопросам спорта возглавит Вадим Гутцайт.
      С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Кабинет Министров Украины Слуга народа Новости Украины Новости политики Отставка правительства Гончарука Алексей Гончарук Николай Тищенко
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