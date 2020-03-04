15:38
4 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Діснейленд по-російськи. Смертна кара від Жиріновського
      Вєсті Кремля
      20:39, 3 березня
      Вєсті.UA: Богдан мстить Зеленському. Чарівне слово "Коломойський"
      Вєсті.UA
      20:14, 3 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Відставка Гончарука: він залишиться в команді "Слуги народу"

      - Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / Пресслужба Кабміну

      Олексій Гончарук після відставки з посади прем’єр-міністра залишатиметься в команді президента Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу". Щоправда, нову посаду йому поки не запропонували.

      Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко у коментарі журналісту Андрію Павловському.

      Цікаво! Гончарук іде у відставку: що треба знати про скандал із заявою в суд

      Гончарук прийняв країну в розрусі – з діркою в бюджеті. Кадрових змін не уникнути, але у мене до нього – великий кредит довіри. Він залишається в команді. Ми своїх не кидаємо,
      – зауважив Тищенко.

      За словами парламентаря, відставка Гончарука – запит суспільства, оскільки в уряду були помилки, які пробачити не можна.

      "Тому ми сьогодні ці помилки виправляємо. Президент представив кандидатуру нового прем’єр-міністра. Доволі цікава людина. Мені доводилося стикатися з ним уже на його посаді віцепрем’єра. Дуже такий сильний і енергійний. Мені здається, що він – людина слова та людина діла. Подивимося, що буде далі, але кредит довіри до нього в мене сьогодні є", – прокоментував "слуга народу" майбутнє призначення Дениса Шмигаля.

      Коментар Тищенка щодо відставки Гончарука та призначення Шмигаля: дивіться відео 

      Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий Кабмін

      Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Спершу Гончарук спростовував ці повідомлення. Проте увечері 3 березня з’явилася інформація, що він усе ж написав заяву про відставку та цей документ уже отримала Верховна Рада.

      Питання нових призначень у Кабміні мають розглянути на позачерговому засіданні Ради. Його скликав президент Володимир Зеленський на 16:00 4 березня.

      Також увечері 3 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому був присутнім і Зеленський. На заході назвали імена, що можуть увійти до нового Кабміну.

      Цікаво! Оновлений уряд: на кого робитимуть ставку при зміні прем’єра Гончарука і міністрів

      Яким може бути новий Кабмін

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
      • МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

      Крім того, з'являться нові посади:

      • віцепрем'єром з питань Оборонно-промислового комплексу буде Олег Коростильов;
      • нове міністерство з питань спорту очолить Вадим Гутцайт.
      Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Відставка уряду Гончарука Слуга народу Олексій Гончарук Микола Тищенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:23 Пропагандистка, євразійська активістка: що відомо про дружину Мельничука
      Северин Трач
      сьогодні , 15:10 Кінець ери Китаю? Чи має Україна шанси стати виробничим хабом
      Наталія Мікольска
      сьогодні , 14:00 Олег Немчінов може стати новим міністром Кабміну: факти з біографії
      Анна Запотоцька
      сьогодні , 13:40 Михайло Федоров: від студентського мера до міністра цифрової трансформації
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 13:30 Міністром закордонних справ може стати Дмитро Кулеба: що про нього відомо
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук