Відставка Гончарука: він залишиться в команді "Слуги народу"

Олексій Гончарук після відставки з посади прем’єр-міністра залишатиметься в команді президента Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу". Щоправда, нову посаду йому поки не запропонували.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко у коментарі журналісту Андрію Павловському.

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Гончарук прийняв країну в розрусі – з діркою в бюджеті. Кадрових змін не уникнути, але у мене до нього – великий кредит довіри. Він залишається в команді. Ми своїх не кидаємо,

– зауважив Тищенко.

За словами парламентаря, відставка Гончарука – запит суспільства, оскільки в уряду були помилки, які пробачити не можна.

"Тому ми сьогодні ці помилки виправляємо. Президент представив кандидатуру нового прем’єр-міністра. Доволі цікава людина. Мені доводилося стикатися з ним уже на його посаді віцепрем’єра. Дуже такий сильний і енергійний. Мені здається, що він – людина слова та людина діла. Подивимося, що буде далі, але кредит довіри до нього в мене сьогодні є", – прокоментував "слуга народу" майбутнє призначення Дениса Шмигаля.

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Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий Кабмін

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Спершу Гончарук спростовував ці повідомлення. Проте увечері 3 березня з’явилася інформація, що він усе ж написав заяву про відставку та цей документ уже отримала Верховна Рада.

Питання нових призначень у Кабміні мають розглянути на позачерговому засіданні Ради. Його скликав президент Володимир Зеленський на 16:00 4 березня.

Також увечері 3 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому був присутнім і Зеленський. На заході назвали імена, що можуть увійти до нового Кабміну.

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Яким може бути новий Кабмін

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну ;

; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба ;

; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;

МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова ;

; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський ;

; Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова ;

; МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

Крім того, з'являться нові посади:

віцепрем'єром з питань Оборонно-промислового комплексу буде Олег Коростильов;