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      Гончарук предложил японцам инвестировать в Чернобыльскую зону

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      Алексей Гончарук встретился с японской делегацией
      Алексей Гончарук встретился с японской делегацией / newsone.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с японской делегацией. Во время встречи глава украинского правительства обсудил с делегатами возможность инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и сотрудничество в сфере ІТ.

      Украина была бы рада, если бы Япония стала партнером в вопросе инвестиций в Чернобыльскую зону, подчеркнул Гончарук.

      Интересно: Гончарук рассказал, когда в Украине откроют рынок земли

      По словам премьера, это стало бы отличной возможностью привлечь внимание к вопросу безопасности атомных электростанций.

      Со своей стороны глава Японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисукэ Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

      Эисукэ Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики. Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере ІТ.

      К слову: Гончарук раскритиковал британское издание из-за необъективной информации

      Мне кажется, что именно развитие сферы информационных технологий откроет будущее для вашей страны,
      – заявил дипломат.

      Алексей Гончарук добавил, что сегодня ІТ-индустрия – одна из самых прогрессивных в Украине.

      "Один из приоритетов деятельности нашего правительства – развитие ІТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", – сказал глава украинского правительства.

      ВСТРЕЧИ ГОНЧАРУКА:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Информационные технологии Чернобыль Ядерная энергетика Энергетика Япония Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
      Источник: 24 канал
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