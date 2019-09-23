Гончарук предложил японцам инвестировать в Чернобыльскую зону

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с японской делегацией. Во время встречи глава украинского правительства обсудил с делегатами возможность инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и сотрудничество в сфере ІТ.

Украина была бы рада, если бы Япония стала партнером в вопросе инвестиций в Чернобыльскую зону, подчеркнул Гончарук.

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По словам премьера, это стало бы отличной возможностью привлечь внимание к вопросу безопасности атомных электростанций.

Со своей стороны глава Японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисукэ Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

Эисукэ Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики. Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере ІТ.

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Мне кажется, что именно развитие сферы информационных технологий откроет будущее для вашей страны,

– заявил дипломат.

Алексей Гончарук добавил, что сегодня ІТ-индустрия – одна из самых прогрессивных в Украине.

"Один из приоритетов деятельности нашего правительства – развитие ІТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", – сказал глава украинского правительства.

ВСТРЕЧИ ГОНЧАРУКА: