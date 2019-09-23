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      Гончарук запропонував японцям інвестувати в Чорнобильську зону

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      Олексій Гончарук зустрівся з японською делегацією
      Олексій Гончарук зустрівся з японською делегацією / newsone.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч з японською делегацією. Під час зустрічі глава українського уряду обговорив з делегатами можливість інвестувати в Чорнобильську зону відчуження та співпрацю у сфері ІТ.

      Україна була б радою, якщо б Японія стала партнером у питанні інвестицій в Чорнобильську зону, підкреслив Гончарук.

      Цікаво: Гончарук розповів, коли в Україні відкриють ринок землі

      За словами прем'єра, це стало б чудовою можливістю привернути увагу до питання безпеки атомних електростанцій.

      Зі свого боку очільник Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі зазначив, що безпека, пов'язана з ядерною енергетикою, повинна стати одним із ключових напрямків двосторонньої співпраці.

      Еісуке Морі також висловив сподівання, що ця зустріч стане початком спільної діяльності у сфері енергетики. Крім того, під час зустрічі обговорювалося питання можливої співпраці у сфері ІТ.

      До слова: Гончарук розкритикував британське видання через необ'єктивну інформацію

      Мені здається, що саме розвиток сфери інформаційних технологій відкриє майбутнє для вашої країни,
      – заявив дипломат.

      Олексій Гончарук додав, що сьогодні ІТ-індустрія – одна з найпрогресивніших в Україні.

      "Один із пріоритетів діяльності нашого Уряду – розвиток ІТ. Ми були би раді розглянути можливість поділитися з вами досвідом", – сказав голова українського уряду.

      зустрічі гончарука:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Японія Енергетика Ядерна енергетика Чорнобиль Інформаційні технології
      Джерело: 24 канал
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