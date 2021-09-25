Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что знает эту фамилию. В то же время он не хочет рассекречивать его, чтобы не нарушать тайну досудебного расследования.

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Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, которые причастны или могли быть причастны,

– отметил Рябошапка.

Он отметил что прошло почти 2 года, однако общество до сих пор не услышало фамилии тех людей или того олигарха.

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