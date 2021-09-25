Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что знает эту фамилию. В то же время он не хочет рассекречивать его, чтобы не нарушать тайну досудебного расследования.
Заметьте Воевать с Зеленским не будут, – интервью Руслана Рябошапки о спасении судебной реформы
Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, которые причастны или могли быть причастны,
– отметил Рябошапка.
Он отметил что прошло почти 2 года, однако общество до сих пор не услышало фамилии тех людей или того олигарха.
Прослушивание Гончарука: главное
- В январе 2020 года в сеть "слили" запись разговора. Голоса говорящих напоминали голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.
- Во время разговора Гончарук назвал себя "полным профаном" в экономике". Также он отметил, что у президента Владимира Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов".
- Впоследствии Гончарук пояснил, что его слова вырвали из контекста. Через несколько дней Гончарук подал заявление об отставке. Вместе с тем президент его не принял.
- Журналист Денис Данько заявил, что запись могли сделать на телефон кого-то из присутствующих на этой встрече.