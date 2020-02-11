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      Прослушка Гончарука: журналист 1+1 Данько рассказал свою версию событий

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      Гончарука, скорее всего, "слушали" гости его кабинета, – журналист / 24 канал

      СБУ 5 февраля провела обыски в редакции 1+1 в деле о прослушке в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука. В этот же день работники спецслужбы наведались в квартиры 3 журналистов телеканала. Их подозревают в установлении, прослушивании и публикации записей, сделанных в кабинете Гончарука. Среди них – Денис Данько.

      Это – журналист программы "Секретные материалы", ему приписывают запись "пленок". Данько все отрицает и у него своя версия событий. Ее он озвучил в комментарии "Детектор Медиа".

      Актуально: Я не давал оценку знанием Зеленского, – Гончарук о своей прослушке

      "Никакого отношения к так называемым пленкам Гончарука я не имею – ни к записи, ни к монтажу, ни к распространению. Обыск у себя дома считаю незаконным и нарушающим мои права. Почему пришли именно ко мне – загадка", – отметил он .


      Денис Данько / фото из соцсетей журналиста

      Журналист считает: записи делали на телефон, а не на специальную аппаратуру для прослушивания.

      Думаю, запись сделали на телефон кого-то из присутствующих на этой встрече. А потом он был утерян или продан,
      – добавил Данько.

      Кто может быть причастным к записи Гончарука: версия следствия

      • Журналисту Денису Данько приписывают запись "пленок";
      • Его коллеге Евгению Куксину – монтаж;
      • Бывшему журналисту "плюсов" Александру Низовцеву – распространение записи.
      • СБУ вечером 5 февраля устроила обыск на их рабочих местах в редакции телеканала и дома. Правоохранители изъяли у медийщиков компьютеры и технику.

      Что известно о прослушивании Гончарука?15 января в сеть слили запись разговора людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, главы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Во время разговора Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Себя же глава правительства назвал "полным профаном" в экономике".

      Впоследствии Гончарук заявил, что фразы аудио вырваны из контекста и смонтированы. Впрочем, утром 17 января премьер подал заявление на увольнение Зеленскому, но президент его не принял.

      После этого за прослушку премьера взялась СБУ – она ​​расследует дело по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях Кабинета Министров, совершенных организованной группой. К записи разговора главы правительства, его монтажу и сливанию в сеть могут быть причастны журналисты-расследователи "1+1".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Журналисты Обыск на 1+1 Прослушка Гончарука
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