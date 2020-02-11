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      Прослушка Гончарука: журналіст 1+1 Данько розповів свою версію подій

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      Гончарука, найімовірніше, "слухали" гості його кабінету, – журналіст / 24 канал

      СБУ 5 лютого провела обшуки в редакції 1+1 у справі про прослушку в кабінеті прем’єр-міністра Олексія Гончарука. У цей же день працівники спецслужби навідалися до квартир 3 журналістів телеканалу. Їх підозрюють у встановленні, прослуховуванні та публікації записів, зроблених в кабінеті Гончарука. Серед них – Денис Данько.

      Це – журналіст програми "Секретні матеріали", йому приписують запис "плівок". Данько все заперечує та має свою версію подій. Її він озвучив у коментарі "Детектору Медіа".

      Актуально: Я не давав оцінку знанням Зеленського, – Гончарук про свою прослушку

      "Жодного відношення до так званих плівок Гончарука я не маю – ні до запису, ні до монтажу, ні до розповсюдження. Обшук у себе вдома вважаю незаконним і таким, що порушує мої права. Чому прийшли саме до мене – загадка", – зауважив він.


      Денис Данько/ фото з соцмереж журналіста

      Журналіст вважає: записи робили на телефон, а не на спеціальну апаратуру для прослуховування.

      Гадаю, запис зробили на телефон когось із присутніх на цій зустрічі. А потім він був загублений або проданий,
      – додав Данько.

      Хто може бути причетним до запису Гончарука: версія слідства

      • Журналісту Денису Даньку приписують запис "плівок";
      • Його колезі Євгену Куксіну – монтаж;
      • Колишньому журналісту "плюсів" Олександру Низовцеву – розповсюдження запису.
      • СБУ надвечір 5 лютого влаштувала обшук на їх робочих місцях в редакції телеканалу та вдома. Правоохоронці вилучили у медійників комп'ютери та техніку.

      Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили запис розмови людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Себе ж глава уряду назвав "повним профаном" в економіці".

      Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані. Утім, вранці 17 січня прем'єр подав заяву на звільнення Зеленському, але президент її не прийняв.

      Після цього за прослушку прем'єра взялась СБУ – вона розслідує справу за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації в приміщеннях Кабінету Міністрів, вчинені організованою групою. До запису розмови глави уряду, його монтування і злиття у мережу можуть бути причетні журналісти-розслідувачі "1+1".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Прослушка Гончарука Обшук на 1+1 Журналісти ЗМІ
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