Я не давав оцінку знанням Зеленського, – Гончарук про свою прослушку

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що сказані ним слова про "примітивне розуміння економічних процесів" президентом Володимиром Зеленським були вирвані з контексту.

Про це глава уряду розповів в інтерв'ю для УП, коментуючи злив у мережу скандальної прослушки з його кабінету.

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Я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія,

– сказав Гончарук.

Прем'єр переконаний, що Зеленський – розумний президент, досить мудра людина і хороший менеджер, адже має великий досвід роботи в бізнесі.

"І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях", – додав він.

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Гончарук також додав, що Зеленський відіграє вирішальну роль у діяльності Кабінету міністрів і він завжди обговорює з президентом рішення, які приймає уряд.

"Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, тому що він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрої людей і їх потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо", – підсумував прем'єр.

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