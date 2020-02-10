Я не давав оцінку знанням Зеленського, – Гончарук про свою прослушку
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що сказані ним слова про "примітивне розуміння економічних процесів" президентом Володимиром Зеленським були вирвані з контексту.
Про це глава уряду розповів в інтерв'ю для УП, коментуючи злив у мережу скандальної прослушки з його кабінету.
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Я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія,
– сказав Гончарук.
Прем'єр переконаний, що Зеленський – розумний президент, досить мудра людина і хороший менеджер, адже має великий досвід роботи в бізнесі.
"І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях", – додав він.
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Гончарук також додав, що Зеленський відіграє вирішальну роль у діяльності Кабінету міністрів і він завжди обговорює з президентом рішення, які приймає уряд.
"Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, тому що він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрої людей і їх потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо", – підсумував прем'єр.
Прослуховування Гончарука: головне
- 15 січня у мережу злили запис розмови людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова.
- Вони нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.
- Під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (й одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Себе ж глава уряду назвав "повним профаном" в економіці".
- Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані. Тим не менш, вранці 17 січня прем'єр подав заяву на звільнення Зеленському, але президент її не прийняв.
- Після цього за прослушку прем'єра взялась СБУ – вона розслідує справу за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації в приміщеннях Кабінету Міністрів, вчинені організованою групою.
- Слідчі встановили, що до запису розмови глави уряду з чиновниками Кабміну, його монтування і злиття у мережу можуть бути причетні журналісти-розслідувачі одного з рейтингових телевізійних каналів.
- Згодом стало відомо, що до скандальної прослушки Гончарука можуть бути причетні журналісти "1+1" Євген Куксін і Денис Данько. СБУ надвечір 5 лютого влаштувала обшук на їх робочих місцях в редакції телеканалу та вдома. Правоохоронці вилучили у медійників комп'ютери та техніку.