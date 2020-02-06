В 1+1 розповіли, звідки взяли запис прослушки Гончарука
В "1+1" переконують, що журналісти телеканалу отримали запис прослушки прем’єр-міністра Олексія Гончарука з інтернету і не прослуховували голову уряду.
"Наші журналісти отримали цей запис, за їхніми словами, так само, як і всі – з ютуба чи інтернету. Як і всі журналісти, звичайно", – розповів в ефірі програми "Право на владу" керівник департаменту журналістських проєктів "1+1 медіа" Максим Шиленко.
Дізнайтеся, як Зеленський відреагував на обшуки в 1+1
Чи писали наші журналісти прем’єра? Звісно – ні. Нам справді хотілося б мати такі засоби, щоб ми могли писати прем’єра або будь-кого, але на жаль в нас таких засобів немає. І це, я думаю, прекрасно розуміють в СБУ,
– додав Шиленко.
Він також розповів, що перед тим, як обшукати робоче місце журналіста телеканалу Євгена Куксіна, слідчий у нього запитав, чи не хоче працівник добровільно надати засіб, яким Куксін нібито записував прем’єр-міністра.
"Журналіст відповідає звісно "ні". А яким саме засобом, цікаво, був записаний прем’єр-міністр – для мене на сьогодні також цікаво. І мені ще більше цікаво, на що здатна ця Служба безпеки, контррозвідка, яка дозволяє записати так легко прем’єр-міністра у себе в кабінеті", – зазначив керівник журналістських проєктів "1+1 медіа".
"Уявіть собі засоби, якими можна записати прем’єра в кабінеті, де охорона і все решта. Яким засобом міг скористатися журналіст? Як Микола Мельниченко, був з диктофоном чи як він записав?" – додав Шиленко.
Читайте також: Обшуки на каналі Коломойського 1+1: причини і сценарії розвитку подій
Що відомо про обшук в "1+1"
- СБУ 5 лютого провела обшуки на робочому місці і вдома у кількох журналістів телеканалу "1+1". Слідчі з'ясовують їх причетність до незаконного прослуховування Гончарука і просять не робити поспішних висновків до офіційних результатів розслідування.
- Так, правоохоронці обшукали та вилучили робочі комп'ютери журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька. Обшукали і їхні помешкання. Самі журналісти відкидають будь-яку причетність до прослушки Гончарука.
- На думку групи "1+1 медіа", обшуки можуть бути пов’язані з їхніми журналістськими розслідуваннями та викриттями. Там вважають цей обшук порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежний ЗМІ.
- На думку політолога Володимира Фесенка, обшуки на "1+1" – не удар проти телеканалу або журналістики, а швидше, з'ясування відносин Зеленського з власником телеканалу Ігорем Коломойським і його людьми. При цьому, на думку Фесенка, вплинути на рішення щодо обшуків могли побоювання, що то у цих людей можуть бути аудіофайли із Зеленським.