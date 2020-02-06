В 1+1 розповіли, звідки взяли запис прослушки Гончарука

В "1+1" переконують, що журналісти телеканалу отримали запис прослушки прем’єр-міністра Олексія Гончарука з інтернету і не прослуховували голову уряду.

"Наші журналісти отримали цей запис, за їхніми словами, так само, як і всі – з ютуба чи інтернету. Як і всі журналісти, звичайно", – розповів в ефірі програми "Право на владу" керівник департаменту журналістських проєктів "1+1 медіа" Максим Шиленко.

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Чи писали наші журналісти прем’єра? Звісно – ні. Нам справді хотілося б мати такі засоби, щоб ми могли писати прем’єра або будь-кого, але на жаль в нас таких засобів немає. І це, я думаю, прекрасно розуміють в СБУ,

– додав Шиленко.

Він також розповів, що перед тим, як обшукати робоче місце журналіста телеканалу Євгена Куксіна, слідчий у нього запитав, чи не хоче працівник добровільно надати засіб, яким Куксін нібито записував прем’єр-міністра.

"Журналіст відповідає звісно "ні". А яким саме засобом, цікаво, був записаний прем’єр-міністр – для мене на сьогодні також цікаво. І мені ще більше цікаво, на що здатна ця Служба безпеки, контррозвідка, яка дозволяє записати так легко прем’єр-міністра у себе в кабінеті", – зазначив керівник журналістських проєктів "1+1 медіа".

"Уявіть собі засоби, якими можна записати прем’єра в кабінеті, де охорона і все решта. Яким засобом міг скористатися журналіст? Як Микола Мельниченко, був з диктофоном чи як він записав?" – додав Шиленко.

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