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      Обшук у журналістів через прослушку Гончарука: СБУ відповіла на закиди 1+1

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      СБУ розповіла про обшуки в 1+1 / ssu.gov.ua

      Служба безпеки України 5 лютого законно провела обшуки на робочому місці і вдома у кількох журналістів телеканалу "1+1". Слідчі з'ясовують їх причетність до незаконного прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука і просять не робити поспішних висновків до офіційних результатів розслідування.

      Представники спецслужби проаналізували заяви "1+1" і вирішили уточнити свою позицію щодо обшуків. Відповідна заява оприлюднена на фейсбук-сторінці СБУ.

      Важливо: СБУ провела обшук в офісі телеканалу 1+1: усе що відомо – фото, відео

      У відомстві заперечили заяву журналістів про глобальний і незаконний обшук. За їх словами, перевірка пройшла лише на робочих місцях деяких журналістів і була законною

      "У даний ситуації було неможливо отримати докази через проведення інших слідчих дій. СБУ діяла виключно в межах законодавства, на підставі ухвали слідчого судді", – наголосили у відомстві.

      В СБУ додали, що слідчі дії ніяк не вплинули на телеефір, а "журналісти продовжили свою професійну діяльність і це жодним чином не може розцінюватися, як тиск на свободу слова".

      До теми: Обшуки на каналі Коломойського 1+1: причини і сценарії розвитку подій

      Також Служба безпеки підтвердила, що обшуки відбувалися у справі "плівок Гончарука". Слідчі вилучили в журналістів комп'ютери і перевірять їх на ймовірність "знищеної інформації".

      Встановлюється причетність різних осіб та їх роль у вчиненні цього злочину. Це не означає, що журналісти особисто робили записи. Однак вони могли бути долучені до цієї справи. Досудове розслідування триває,
      – додали в СБУ.

      Окрім журналістів, СБУ перевірила "окремих міністрів, представників Нацбанку, правоохоронців та інших". 

       

      Чому пройшли обшуки в офісі 1+1

      • СБУ прийшла з обшуком в офіс телеканалу "1+1" надвечір 5 лютого. Перевірка проводилась у редакції програм "Гроші" та "Секретні матеріали", журналісти яких нібито можуть бути причетні до скандальної прослушки прем’єра Олексія Гончарука.
      • Правоохоронці обшукали та вилучили робочі комп'ютери журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька. Також слідчі провели обшуки і вдома у медійників.
      • Самі журналісти відкидають будь-яку причетність до справи прослушки Гончарука.
      • Група 1+1 медіа наголошує, що перевірка може бути пов'язана з їхніми розслідуваннями та викриттями. У медіа також заявили, що вважають цей обшук порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежне ЗМІ.
      • На скандал вже відреагував президент Володимир Зеленський. За його даними, запис розмов Гончарука дійсно могли монтувати і злити у мережу журналісти 1+1. Також глава держави відреагував на прохання журналістів допомогти: "Мені дуже жаль, але я не можу втручатись в слідчі дії".

      Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.

      Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

      17 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям розібратися з прослушкою в кабінеті уряду. Справою займається СБУ, відкрито кримінальне провадження.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Скандал Новини України Законодавство СБУ ЗМІ Прослушка Гончарука Журналісти Обшук на 1+1 Розслідування
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