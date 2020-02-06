В 1+1 рассказали, откуда взяли запись прослушки Гончарука

В "1+1" уверяют, что журналисты телеканала получили записи прослушки премьер-министра Алексей Гончарука из интернета и не прослушивали главу правительства.

"Наши журналисты получили эту запись, по их словам, так же, как и все – с ютуба или интернета. Как и все журналисты, конечно", – рассказал в эфире программы "Право на власть" руководитель департамента журналистских проектов "1+1 медиа" Максим Шиленко.

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Писали ли наши журналисты премьера? Конечно – нет. Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать премьера или кого-то, но к сожалению у нас таких средств нет. И это, я думаю, прекрасно понимают в СБУ,

– добавил Шиленко.

Он также рассказал, что перед тем, как обыскать рабочее место журналиста телеканала Евгения Куксина, следователь у него спросил, не хочет ли работник добровольно предоставить средство, которым Куксин якобы записывал премьер-министра.

"Журналист отвечает конечно "нет". А каким именно средством, интересно, был записан премьер-министр – для меня также интересно. И мне еще больше интересно, на что способна эта Служба безопасности, контрразведка, которая позволяет записать так легко премьер-министра у себя в кабинете", – отметил руководитель журналистских проектов "1+1 медиа".

"Представьте себе средства, которыми можно записать премьера в кабинете, где охрана и все остальное. Каким средством мог воспользоваться журналист? Как Николай Мельниченко, был с диктофоном или как он записал?"– добавил Шиленко.

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