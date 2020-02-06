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      В 1+1 рассказали, откуда взяли запись прослушки Гончарука

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      Шиленко рассказал, откуда журналисты 1+1 взяли запись прослушки Гончарука / Кадр из видео

      В "1+1" уверяют, что журналисты телеканала получили записи прослушки премьер-министра Алексей Гончарука из интернета и не прослушивали главу правительства.

      "Наши журналисты получили эту запись, по их словам, так же, как и все – с ютуба или интернета. Как и все журналисты, конечно", – рассказал в эфире программы "Право на власть" руководитель департамента журналистских проектов "1+1 медиа" Максим Шиленко.

      Узнайте, как Зеленский отреагировал на обыски в " 1+1

      Писали ли наши журналисты премьера? Конечно – нет. Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать премьера или кого-то, но к сожалению у нас таких средств нет. И это, я думаю, прекрасно понимают в СБУ,
      – добавил Шиленко.

      Он также рассказал, что перед тем, как обыскать рабочее место журналиста телеканала Евгения Куксина, следователь у него спросил, не хочет ли работник добровольно предоставить средство, которым Куксин якобы записывал премьер-министра.

      "Журналист отвечает конечно "нет". А каким именно средством, интересно, был записан премьер-министр – для меня также интересно. И мне еще больше интересно, на что способна эта Служба безопасности, контрразведка, которая позволяет записать так легко премьер-министра у себя в кабинете", – отметил руководитель журналистских проектов "1+1 медиа".

      "Представьте себе средства, которыми можно записать премьера в кабинете, где охрана и все остальное. Каким средством мог воспользоваться журналист? Как Николай Мельниченко, был с диктофоном или как он записал?"– добавил Шиленко.

      Читайте также: Обыски на канале Коломойского 1+1: причины и сценарии развития событий

      Что известно об обыске в "1+1"

      • СБУ 5 февраля провела обыски на рабочем месте и дома у нескольких журналистов телеканала "1+1". Следователи выясняют их причастность к незаконному прослушиванию Гончарука и просят не делать поспешных выводов до официальных результатов расследования.
      • Так, правоохранители обыскали и изъяли рабочие компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько. Обыскали и их жилища. Сами журналисты отвергают любую причастность к прослушке Гончарука.
      • По мнению группы "1+1 медиа", обыски могут быть связаны с их журналистскими расследованиями и разоблачениями. Там считают этот обыск нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимое СМИ.
      • По мнению политолога Владимира Фесенко, обыски на "1+1" – не удар против телеканала или журналистики, а скорее, выяснение отношений Зеленского с владельцем телеканала Игорем Коломойским и его людьми. При этом, по мнению Фесенко, повлиять на решение об обысках могли опасения, что у этих людей могут быть аудиофайлы с Зеленским.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины СБУ Медиа СМИ Обыск на 1+1 Алексей Гончарук Прослушка Гончарука Журналисты Расследования
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