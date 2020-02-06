Президент не допоможе: як Зеленський відреагував на обшуки в 1+1

Главі держави дуже шкода, що в журналістів відбулися обшуки, однак повпливати на це він ніяк не може. Річ у тім, що це слідчі дії, які стосуються прослуховування на режимному об’єкті.

Знає президент про ситуацію теж небагато. Він підтвердив те, що про обшуки на 1+1 дізнався зі ЗМІ. Прокоментував резонансну справу глава держави після відвідання шахти "Межирічанська", що у Червонограді на Львівщині.

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Я знаю таку інформацію: йдуть слідчі дії Службою безпеки України через те, що на режимному об’єкті – це кабінет прем’єр-міністра України – був запис,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що ці записи могли продати. Також президент уточив: обшуки проводили не лише у журналістів, а й в Управлінні державною охороною. Там начебто відбулося 25 обшуків.

До слова, журналіст Юрій Бутусов припустив з посиланням на власні джерела, що працівники УДО могли встановити прослушку в кабінеті Гончарука.

"На жаль, у "Грошей" обшуки тому, що, наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в Інтернет. Шукають, хто писав, хто замовив і хто це в Інтернет викинув. Я так розумію, що знайшли, хто це в Інтернет викинув", – зазначив президент.

Попри те, що журналісти написали йому листа з проханням допомогти, Зеленський наголосив: у слідство не втручатиметься.

Мені дуже жаль, але я не можу втручатись в слідчі дії – це вже перебір,

– пояснив глава держави.

Обшуки у журналістів 1+1: що відомо

У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу 1+1, який належить олігарху Ігорю Коломойському. Причина – таємне прослуховування прем'єра в його кабінеті.

Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.

Згодом голова СБУ Іван Баканов запевнив, що про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації не мовиться.

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Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова.



Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.



Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів".



За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження, справою займається СБУ.