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      Президент не поможет: как Зеленский отреагировал на обыски в "1+1"

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      Владимир Зеленский / Getty images

      Главе государства очень жаль, что у журналистов прошли обыски, однако повлиять на это он никак не может. Дело в том, что это следственные действия, которые касаются прослушки на режимном объекте.

      Знает президент о ситуации тоже немного. Он подтвердил то, что об обысках на 1+1 узнал из СМИ. Прокомментировал резонансное дело глава государства после посещения шахты "Междуреченская", что в Червонограде на Львовщине.

      Ранее: После обысков журналисты 1+1 просят у Зеленского защиты

      Я знаю такую информацию: ведутся следственные действия Службой безопасности Украины за то, что на режимном объекте – это кабинет премьер-министра Украины – была запись,
      – отметил Зеленский.

      Он добавил, что эти записи могли продать. Также президент уточнил: обыски проводили не только у журналистов, но и в Управлении государственной охраной. Там якобы состоялось 25 обысков.

      К слову, журналист Юрий Бутусов предположил со ссылкой на собственные источники, что работники УДО могли установить прослушку в кабинете Гончарука.

      "Увы, у "Денег" обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выложил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выложил", – отметил президент.

      Несмотря на то, что журналисты написали ему письмо с просьбой помочь, Зеленский подчеркнул: в следствие не будет вмешиваться.

      Мне очень жаль, но я не могу вмешиваться в следственные действия – это уже перебор,
      – пояснил глава государства.

      Обыски у журналистов 1+1: что известно

      • В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины приехала с обыском в офис телеканала 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Причина – тайное прослушивание премьера в его кабинете.
      • Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.
      • Впоследствии глава СБУ Иван Баканов заверил, что ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации не говорится.

      Это интересно: Зеленский уже 2 недели знает, кто "слушал" Гончарука – СМИ

      Что известно о прослушке Гончарука?15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.

      Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.

      Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов".

      По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Журналисты Прослушка Гончарука Обыск на 1+1
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